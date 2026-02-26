Gözde Tatil Bölgesi Bali’de Yoğun Yağışlar Sonrasında Sokaklarda Metrelik Yılanlar Dolaşmaya Başladı

Endonezya’nın Bali Adası, son yılların en popüler tatil destinasyonlarından biri. Bali’de son günlerde yağan kuvvetli yağışlar nedeniyle adanın birçok bölgesinde sokaklar sular altında kaldı. Sular altında kalan sokaklarda boyları metreleri aşan piton yılanlarının gezmesi ise bölge halkı tarafından kaydedildi.
Bali, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.
