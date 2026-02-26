onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gözde Tatil Bölgesi Bali’de Yoğun Yağışlar Sonrasında Sokaklarda Metrelik Yılanlar Dolaşmaya Başladı

Gözde Tatil Bölgesi Bali’de Yoğun Yağışlar Sonrasında Sokaklarda Metrelik Yılanlar Dolaşmaya Başladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.02.2026 - 13:04

İçerik Devam Ediyor

Endonezya’nın Bali Adası, son yılların en popüler tatil destinasyonlarından biri. Bali’de son günlerde yağan kuvvetli yağışlar nedeniyle adanın birçok bölgesinde sokaklar sular altında kaldı. Sular altında kalan sokaklarda boyları metreleri aşan piton yılanlarının gezmesi ise bölge halkı tarafından kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bali, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Bali, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Bali’de etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle başta Kuta, Legian, Seminyak ve Denpasar bölgeleri olmak üzere birçok yerleşim yerinde su baskınları meydana geldi. Bazı sokaklarda su seviyesi 70 santimetreye kadar yükselirken, boyları metreyi geçen dev piton yılanları da su basan mahallelerde görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın