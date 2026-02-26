Gözde Tatil Bölgesi Bali’de Yoğun Yağışlar Sonrasında Sokaklarda Metrelik Yılanlar Dolaşmaya Başladı

Bali’de etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle başta Kuta, Legian, Seminyak ve Denpasar bölgeleri olmak üzere birçok yerleşim yerinde su baskınları meydana geldi. Bazı sokaklarda su seviyesi 70 santimetreye kadar yükselirken, boyları metreyi geçen dev piton yılanları da su basan mahallelerde görüldü.