Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Galatasaray Kutlamasında Bu Sefer Pisa Kulesi'ni Kullandı

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Galatasaray Kutlamasında Bu Sefer Pisa Kulesi’ni Kullandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.02.2026 - 11:06

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Galatasaray’ın 5-2 yendiği maçta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin fotoğrafını kullanması dikkat çekmişti. Eski bakan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmasını da ilginç bir fotoğraf seçimi ile kutladı. Eğikliği ile dünyaca ünlü olan Pisa Kulesi’ni paylaşan Fahrettin Koca, “İtalya, Galatasaray’ın önünde saygıyla eğiliyor” ifadelerini kullandı.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Meloni ve Galatasaray paylaşımı ilgi çekmişti.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meloni ve Galatasaray paylaşımı ilgi çekmişti.

Fahrettin Koca, Galatasaray'ın uzatmada 3-2 yenilmesine rağmen tur atlamasını da kutladı.

Fahrettin Koca, Galatasaray’ın uzatmada 3-2 yenilmesine rağmen tur atlamasını da kutladı.

Eski Bakan, yine fotoğraf seçimi ile dikkat çekti. Eğikliği ile dikkat çeken İtalya’nın meşhur Pisa Kulesi’ni paylaşan Koca, “Bazen skor sadece bir sayıdır. Galatasaray, Juventus’u eleyerek bir üst tura çıktı. Kutluyoruz. İtalya, Galatasaray’ın önünde saygıyla eğiliyor” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
