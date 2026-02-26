Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Galatasaray Kutlamasında Bu Sefer Pisa Kulesi’ni Kullandı
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Galatasaray’ın 5-2 yendiği maçta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin fotoğrafını kullanması dikkat çekmişti. Eski bakan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmasını da ilginç bir fotoğraf seçimi ile kutladı. Eğikliği ile dünyaca ünlü olan Pisa Kulesi’ni paylaşan Fahrettin Koca, “İtalya, Galatasaray’ın önünde saygıyla eğiliyor” ifadelerini kullandı.
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meloni ve Galatasaray paylaşımı ilgi çekmişti.
Fahrettin Koca, Galatasaray’ın uzatmada 3-2 yenilmesine rağmen tur atlamasını da kutladı.
Eski Bakan Fahrettin Koca’nın paylaşımı 👇
