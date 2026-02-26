Osimhen Galatasaray’ın Avrupa’daki En Golcü Yabancı Futbolcusu Olarak Tarihe Geçti
Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus’a deplasmanda uzatmaya giden maçta 3-2 mağlup olarak Devler Ligi’nde son 16 takım arasına kalmayı başardı. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Osimhen, attığı golle sarı-kırmızılı forma altında Avrupa’daki gol sayısını 13’e yükseltti ve Galatasaray’ın Avrupa’daki en golcü futbolcusu oldu. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü de kazanmayı başardı.
Kaynak: OptaCan
Galatasaray, normal süresi 3-0 biten mücadelede uzatmada Osimhen’in golüyle farkı 2’ye indirmişti.
