Osimhen Galatasaray’ın Avrupa’daki En Golcü Yabancı Futbolcusu Olarak Tarihe Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
26.02.2026 - 08:50

Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus’a deplasmanda uzatmaya giden maçta 3-2 mağlup olarak Devler Ligi’nde son 16 takım arasına kalmayı başardı. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Osimhen, attığı golle sarı-kırmızılı forma altında Avrupa’daki gol sayısını 13’e yükseltti ve Galatasaray’ın Avrupa’daki en golcü futbolcusu oldu. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü de kazanmayı başardı.

Kaynak: OptaCan

Galatasaray, normal süresi 3-0 biten mücadelede uzatmada Osimhen’in golüyle farkı 2’ye indirmişti.

Barış Alper Yılmaz ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başararak tüm Türkiye’yi sevince boğdu.

Galatasaray’daki ikinci sezonunu geçiren golcü oyuncu Victor Osimhen ise şimdiden tarihe geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılı forma ile Avrupa sahnesinde 13’üncü golünü atan Osimhen, Milan Baros, Nonda, Jardel ve Hagi gibi isimleri geçmeyi başardı.

Ayrıca maçın oyuncusu seçilen Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3. kez bu ödüle layık görüldü.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Gündem Editörü
