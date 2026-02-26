Osimhen Galatasaray’ın Avrupa’daki En Golcü Yabancı Futbolcusu Olarak Tarihe Geçti

Barış Alper Yılmaz ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başararak tüm Türkiye’yi sevince boğdu.

Galatasaray’daki ikinci sezonunu geçiren golcü oyuncu Victor Osimhen ise şimdiden tarihe geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılı forma ile Avrupa sahnesinde 13’üncü golünü atan Osimhen, Milan Baros, Nonda, Jardel ve Hagi gibi isimleri geçmeyi başardı.

Ayrıca maçın oyuncusu seçilen Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3. kez bu ödüle layık görüldü.