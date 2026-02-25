Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda 2 Takımdan Biri ile Eşleşecek
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus’tu eleyerek adını son Devlet Ligi’nde son 16’ya kalan takımların arasına yazdırdı. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham’dan biri ile eşleşecek. Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.
Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a uzatmada 3-2 mağlup oldu ve son 16 turuna yazdırdı.
