Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda 2 Takımdan Biri ile Eşleşecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.02.2026 - 01:40

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus’tu eleyerek adını son Devlet Ligi’nde son 16’ya kalan takımların arasına yazdırdı. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham’dan biri ile eşleşecek. Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a uzatmada 3-2 mağlup oldu ve son 16 turuna yazdırdı.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Premier Lig devleri Liverpool veya Tottenham’dan biri eşleşeyecek.

Galatasaray’ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
