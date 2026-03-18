Çay Sıcak Suyla mı Demlenir, Soğuk Suyla mı? Karadenizlilerin Tavşan Kanı Çay Sırrı

Çay yapraklarının rengi ve kokusu yüksek sıcaklık sayesinde suya geçiyor. O yüzden klasik demleme yönteminde kaynar su kullanımı vazgeçilmez kabul ediliyor. Sıcaklık arttıkça çayın içindeki tanenler ve aromatik bileşenler daha hızlı çözülüyor, ortaya daha koyu renkli ve yoğun içimli bir sonuç çıkıyor.

Ancak Karadeniz’de ustaların dikkat ettiği ince bir nokta var. Demliğe konulan çayın üzerine doğrudan kaynar su dökülmüyor. Önce az miktarda ılık ya da soğuk su eklenerek çay yaprakları hafifçe uyandırılıyor. Ardından kaynar su devreye giriyor.

Bu küçük adım, yaprakların aniden yanmasını engelliyor ve lezzetin daha dengeli dağılmasını sağlıyor. Ortaya çıkan sonuç ise ne acı ne de yavan. Tam kıvamında, içimi yumuşak ama rengi yerinde bir çay oluyor.