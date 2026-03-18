onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çay Sıcak Suyla mı Demlenir, Soğuk Suyla mı? Karadenizlilerin Tavşan Kanı Çay Sırrı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 13:11

Çay, Türkiye’de günün her anına eşlik eden alışkanlıkların başında geliyor. Sabah kahvaltısından akşam sohbetine kadar her sofrada yer buluyor. Ancak iş demlemeye geldiğinde herkesin kafası karışabiliyor. Sıcak su mu, soğuk su mu tartışması yıllardır sürüyor. Karadeniz’de ise konu biraz daha ustalık gerektiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çayın gerçek aroması sıcak suyla ortaya çıkıyor ama işin içinde küçük bir detay var.

Çay yapraklarının rengi ve kokusu yüksek sıcaklık sayesinde suya geçiyor. O yüzden klasik demleme yönteminde kaynar su kullanımı vazgeçilmez kabul ediliyor. Sıcaklık arttıkça çayın içindeki tanenler ve aromatik bileşenler daha hızlı çözülüyor, ortaya daha koyu renkli ve yoğun içimli bir sonuç çıkıyor.

Ancak Karadeniz’de ustaların dikkat ettiği ince bir nokta var. Demliğe konulan çayın üzerine doğrudan kaynar su dökülmüyor. Önce az miktarda ılık ya da soğuk su eklenerek çay yaprakları hafifçe uyandırılıyor. Ardından kaynar su devreye giriyor.

Bu küçük adım, yaprakların aniden yanmasını engelliyor ve lezzetin daha dengeli dağılmasını sağlıyor. Ortaya çıkan sonuç ise ne acı ne de yavan. Tam kıvamında, içimi yumuşak ama rengi yerinde bir çay oluyor.

Tavşan kanı çayın sırrı sadece su değil, sabır ve denge meselesi.

İyi çay için sadece sıcaklık yetmiyor. Demleme süresi ve yöntem de en az su kadar belirleyici. Karadeniz’de çay genellikle 15 ila 20 dakika arasında demleniyor. Süre kısa tutulursa çay açık kalıyor, fazla uzarsa acılaşma kaçınılmaz hale geliyor.

Alt demlikte suyun sürekli kaynar halde kalması büyük önem taşıyor. Üstteki çay, alttan gelen buhar sayesinde yavaş yavaş demleniyor. Böylece aroma aceleye gelmeden ortaya çıkıyor ve çayın o meşhur koyu kırmızı tonu oluşuyor.

Demleme sırasında kapağı sürekli açıp kapatmak ya da çayı karıştırmak süreci bozabiliyor. O yüzden ustalar demliği ocağa bıraktıktan sonra çaya müdahale etmemeyi öneriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın