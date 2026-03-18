onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sertab Erener ile Sanayi Esnafı Arasında Gündem Olan Diyalog!

Sertab Erener ile Sanayi Esnafı Arasında Gündem Olan Diyalog!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.03.2026 - 13:07

Yeni şarkısı için hazırlıklara Sertab Erener, bu kez müziğiyle değil yaşadığı ilginç diyalogla gündeme geldi! Kayıt sırasında sokaktan gelen sesler üzerine sanayi çalışanlarıyla konuşan Erener’in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ortaya çıkan diyalog gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, yeni şarkısı Tuz için stüdyoya girdi.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, yeni şarkısı Tuz için stüdyoya girdi.

Uzun süredir sessiz olan ve müzik çalışmalarına hız verdiği öğrenilen Erener’in, bu süreçte yaşadığı bir an ise sosyal medyada gündem oldu.

Stüdyonun bulunduğu sokakta çalışan sanayi esnafının sesiyle karşılaşan ünlü şarkıcının sözleri gündem oldu.

Sertab Erener, sanayi çalışanlarına dönerek, “Ses sizden mi geliyor? Biz kayıt yapıyoruz, ne olur bağırtmayın” dedi.

Stüdyonun bulunduğu sokakta çalışan sanayi esnafının çıkardığı sesler, kayıt sırasında dikkat çekince Erener'in doğrudan iletişime geçerek ortamın biraz daha sakinleşmesini rica ettiği öğrenildi.

“5-10 dakikaya bitiyor.” yanıtının ardından Sertab Erener'den “Kaç aydır yokum, bu aralar şarkı yetiştiriyorum. Kısın yani, hadi bay” sözleriyle yanıt geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın