Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turuna Adını Yazdırdı
Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmaya gitti. Galatasaray, uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper ile 2 buldu ve ilk maçın avantajı ile Şampiyonlar Ligi’nde son turuna kaldı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Birileri bu rezaletin hesabını kesinlikle verecek sonuç ne olursa olsun yıllardir böyle bir şey görmedim ayıp 😡
5 atıpta elenmek tam eşşeklik okanın yine hoca olmadığını öğrendik
Helal fenerli 2. Golde senin için olsun
3. Golden sonra takip etmeyi bıraktım Galatasaray bu oyunla zor turlar herkese iyi geceler 🥴
Tur atladık lan özür dilerim büyüksün Galatasaray 💛❤️