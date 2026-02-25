onedio
Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turuna Adını Yazdırdı

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turuna Adını Yazdırdı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.02.2026 - 00:57

Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmaya gitti. Galatasaray, uzatmalarda Osimhen ve Barış Alper ile 2 buldu ve ilk maçın avantajı ile Şampiyonlar Ligi’nde son turuna kaldı.

Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başardı.

Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Juventus, Locatelli’nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Kelly direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, İtalyan ekibi Gatti ile farkı 2’ye çıkardı ve McKennie’nin golüyle fark 3’e çıktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç uzatmaya gitti. 

Temsilcimiz Galatasaray, uzatma dakikalarında Osimhen ve Barış Alper ile golü buldu ve 3-2 biten karşılaşma sonrasında Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Murat

Birileri bu rezaletin hesabını kesinlikle verecek sonuç ne olursa olsun yıllardir böyle bir şey görmedim ayıp 😡

Merttingo

5 atıpta elenmek tam eşşeklik okanın yine hoca olmadığını öğrendik

kenan kalav

Helal fenerli 2. Golde senin için olsun

ismail can havan

3. Golden sonra takip etmeyi bıraktım Galatasaray bu oyunla zor turlar herkese iyi geceler 🥴

ismail can havan

Tur atladık lan özür dilerim büyüksün Galatasaray 💛❤️