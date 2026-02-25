Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turuna Adını Yazdırdı

Sarı-kırmızılı ekip, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Juventus, Locatelli’nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Kelly direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, İtalyan ekibi Gatti ile farkı 2’ye çıkardı ve McKennie’nin golüyle fark 3’e çıktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç uzatmaya gitti.

Temsilcimiz Galatasaray, uzatma dakikalarında Osimhen ve Barış Alper ile golü buldu ve 3-2 biten karşılaşma sonrasında Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi.