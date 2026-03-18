onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV Dizisinin Final Sebebinden Reytingi Yarı Yarıya Düşen Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

ATV Dizisinin Final Sebebinden Reytingi Yarı Yarıya Düşen Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.03.2026 - 15:35

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

18 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yerli dizilerde yeni isimler yerine sürekli popüler oyuncuların rol alması bazı zamanlar tartışma yaratıyor.

Yerli dizilerde yeni isimler yerine sürekli popüler oyuncuların rol alması bazı zamanlar tartışma yaratıyor.

Cast direktörü Harika Uygur, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Cast direktörü, dizilerde oyuncu seçimlerinde neden popüler oyuncuların sıklıkla yer aldığını açıkladı.

Detaylar:

17 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.

17 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.

Tam bir kurtlar sofrası olan salı günlerinde reytingler oldukça dalgalı ilerliyor. 10+ reytingle sezona başlayıp düşüş yaşayan A.B.İ.'nin karşısında Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı dizileri yer alıyor. Düşüş yaşayan diziler bakalım ne kadar reyting almış?

Detaylar:

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında erken final yapan diziler arasında yerini aldı.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında erken final yapan diziler arasında yerini aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi 7. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Aynı Yağmur Altında'nın erken final kararının ardından dizinin bitiş sebebi merak edildi. Domuz eti sahnesiyle uzun süre gündemde yer alan dizinin final sebebi dizide rol alan Eda Şölenci'ye soruldu.

Detaylar:

Çağlar Ertuğrul, uzun süredir gündemden düşmeyen yaş farkı tartışması hakkında konuştu.

Çağlar Ertuğrul, uzun süredir gündemden düşmeyen yaş farkı tartışması hakkında konuştu.

Yerli dizilerde başrol oynayan erkek oyuncuların kendilerinden yaş olarak epey küçük kadın oyuncularla partner olması uzun süredir gündemden düşmüyor. Çirkin dizisiyle ekranlara geri dönen Çağlar Ertuğrul, kendisinden 16 yaş küçük olan Derya Pınar Ak'la partner olmuştu. Çağlar Ertuğrul, partner arasındaki yaş farkı hakkında açıklama yaptı.

Detaylar:

Mart sonunda sete çıkmaya hazırlanan Daha 17 dizisinde hazırlıklar sürüyor.

Mart sonunda sete çıkmaya hazırlanan Daha 17 dizisinde hazırlıklar sürüyor.

Televizyon dünyası mart sonu itibarıyla yepyeni bir diziye hazırlanıyor! Pastel Film’in Kanal D için hazırlayacağı Daha 17 dizisinin kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Nesrin Cavadzade, Çağdaş Onur Öztürk ve Helin Elveren'in başrollerini paylaştığı diziye bir genç başrol daha dahil oldu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arka Sokaklar'da Sinan Komiser karakterine hayat veren Berk Oktay, fenomen dizi hakkında itirafta bulundu.

Arka Sokaklar'da Sinan Komiser karakterine hayat veren Berk Oktay, fenomen dizi hakkında itirafta bulundu.

Sevilen oyuncu Berk Oktay, Aslı Şafak'ın sunduğu İşin Aslı programına konuk oldu. Oktay burada 15 yıl önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde rolü gereği kanalizasyona girdiğini ve çekimleri dahi kendisi yaptığını açıkladı.

Detaylar:

Televizyonun iddialı dizilerinden Veliaht için erken final kararı alındı.

Televizyonun iddialı dizilerinden Veliaht için erken final kararı alındı.

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Veliaht'ın finali için geri sayım başladı. Düşük reytingler nedeniyle ekran macerası sona eren Veliaht'ın son bölümleri epey heyecanlıydı. Bayram arası veren dizi Ramazan Bayramı'nın ardından final bölümüyle son kez ekrana gelecek. Gazeteci Birsen Altuntaş, Veliaht'ın büyük finali hakkında spoiler verdi.

Detaylar:

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı ekran macerasına yüksek reytinglerle devam ediyor.

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı ekran macerasına yüksek reytinglerle devam ediyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, yayın hayatına sezon ortasında başlamasına rağmen çok iyi reyting oranları elde etti. Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi olan Yeraltı'dan reytinglerini daha da artıracak bir hamle geldi. Yeraltı'nın kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

Detaylar:

Survivor'da eski şampiyon Nefise, sevgilisinden gelen mektuba "Bu adam beni aldatıyor" diyerek sert çıkmıştı.

Survivor'da eski şampiyon Nefise, sevgilisinden gelen mektuba "Bu adam beni aldatıyor" diyerek sert çıkmıştı.

Survivor'da Nefise Karatay'ın sevgilisinden gelen mektup şaşkınlık yaratmıştı. Mektubun ardından sinirlenen Nefise, gizemli sevgilisine sert çıkmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde Nefise, Acun Ilıcalı ile dertleşerek itirafta bulundu.

Detaylar:

Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler açıklandı.

Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler açıklandı.

Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesini takip ediyoruz. Fakat bazı dizilerin özetleri şoke eden başarılar elde ediyor. 9.15 Mart haftasında özeti en yüksek reytingi elde eden 10 yerli diziyi sizler için sıraladık. Bakalım Taşacak Bu DenizUzak Şehir, Yeraltı, Eşref Rüya yarışında kazanan hangi dizi oldu?

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da büyük sürpriz belli oldu.

Survivor'da büyük sürpriz belli oldu.

Survivor'da Acun Ilıcalı dengeleri değiştirecek joker adayı açıkladı. Oyun artık başka bir seviyeye taşınıyor, Survivor 2026’da heyecan katlanarak artıyor! Kritik anlarda gerçekleşecek yapay zeka hamlesiyle yarışmanın seyri her an değişebilir! Orkun Işıtmak’ın adaya gelişiyle açıklanan büyük sürprizin Survivor'a etkisi şimdiden merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın