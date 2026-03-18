Gizemli Sevgilisinin Mektubuna Ağır Konuşmuştu: Survivor Nefise'den Pişmanlık İtirafı

Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2026 - 08:37

Survivor'da Nefise Karatay'ın sevgilisinden gelen mektup şaşkınlık yaratmıştı. Mektubun ardından sinirlenen Nefise, gizemli sevgilisine sert çıkmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde Nefise, Acun Ilıcalı ile dertleşerek itirafta bulundu.

Survivor'da eski şampiyon Nefise, sevgilisinden gelen mektuba "Bu adam beni aldatıyor" diyerek sert çıkmıştı.

Ödül oyununun ardından sevgilisinden gelen mektupla şok yaşayan Nefise, 'Ne doğum günüm kutlanmış, ne aşkım denmiş, ne sevgilim denmiş. Sadece sonuna SS yazılmış. Hiç kimse buna anlam veremedi. Yani bir arkadaşıyla konuşuyor gibi bir yazı yazmış. Fotoğrafta da kendisi yok. Kedi var. Mektubu yollamasa daha iyi olurdu. Gece uyuyamadım. Çok romantiktir normalde. Ya da bana öyle gösteriyordu ama işim olmaz yani. İletişimde onun adını yazmayacaktım kendisi istedi. Kim ki o? Televizyondan izlesin. SS ne demek abi? Sonuna yazmış bir de. Yapay zekaya yazdırmış, doğum günümü bile kutlamamış. Kedi de benim değil. Çocuk kendini saklamış. Benim için bitti. Bu 5-6 kişiyle flörtleşiyor, ben açık açık konuşayım; aldatıyor yani. Belli etmemek için bir önceki ismi kullanmış. Bu adam beni aldatıyor.' diye konuşmuştu.

Dün akşam yayınlanan bölümde ise Nefise, Acun Ilıcalı'ya pişmanlık itirafında bulundu.

Nefise, 'İçimden gelenleri söyledim. Hala arkasındayım. Bitmiştir. Survivor'a erkek arkadaşım olup geldiğim için de çok pişmanım. Keşke olmasaydı, keşke bitirseydim de öyle gelseydim. Ben bitirmek istedim o bitirmedi zaten. Yoksa şu an bitmişti. O yüzden buraya gelip kafamı ağrıttığım için pişmanım. Arkadaşlarıma da rezil oldum yazdığı mesajdan dolayı. Moralimiz de bozdu. Kötü bir anı olarak kaldı bende. Çıkınca birkaç şeyi sormak istiyorum beni her yerden engellemediyse.' açıklamasında bulundu. Nefise daha önce sevgilisinin gerçek adının Uğur olduğunu dile getirmişti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
