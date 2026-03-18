article/comments
10 Reytingle Başladı, 6'lara Düştü: 17 Mart Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

10 Reytingle Başladı, 6'lara Düştü: 17 Mart Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2026 - 13:56

Tam bir kurtlar sofrası olan salı günlerinde reytingler oldukça dalgalı ilerliyor. 10+ reytingle sezona başlayıp düşüş yaşayan A.B.İ.'nin karşısında Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı dizileri yer alıyor. Düşüş yaşayan diziler bakalım ne kadar reyting almış?

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi 10+ reyting alarak zirveye Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in ardından en çok izlenen dizi olmuştu.

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi 10+ reyting alarak zirveye Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in ardından en çok izlenen dizi olmuştu.

Ancak dizi düşüşe geçti. Reytingleri 6'ya kadar geriledi. Mehmed Fetihler Sultanı ile Kıskanmak dizileri de benzer bir düşüş yaşadı. Reyting uzmanı bu düşüşü hikaye yorgunluğu olarak açıklasa da Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni okulların tatil olmasına bağlamıştı.

17 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu:

17 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu:

17 Mart Total Reyting Sonuçları

17 Mart AB Reyting Sonuçları

  • A.B.İ. 4.54

  • Mehmed Fetihler Sultanı 3.86

  • Kıskanmak 3.28

  • Survivor 3.13

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert 2.40

  • Kıskanmak (Özet) 2.30

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber 2.26

  • A.B.İ. (Özet) 2.16

  • Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) 2.07

  • İddiaların Aksine 1.99

17 Mart ABC1 Reyting Sonuçları

  • A.B.İ. 6.20

  • Mehmed Fetihler Sultanı 4.73

  • Kıskanmak 3.98

  • A.B.İ. (Özet) 3.47

  • Esra Erol'da 3.36

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert 3.32

  • Survivor 3.17

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber 3.12

  • Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) 2.65

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
