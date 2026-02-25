onedio
Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden Dev Gelir: 50 Milyon Euroya Yaklaştı

İsmail Kahraman
26.02.2026 - 01:42

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u saf dışı bırakarak yoluna devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalıca kasasına 11 milyon euro daha koydu. Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği gelir 44 milyon 991 bin euroya yükselmiş oldu.

Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya deplasmanında istediğini aldı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Galatasaray, Juventus’u elemesiyle büyük bir gelirin de sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi’nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı maçlar ve play-off’a yükselmesiyle birlikte toplam gelirini 33 milyon 991 bin euroya çıkarmıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselerek 11 milyon euroluk bir gelirin daha sahibi oldu. Böylece Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden kazandığı gelir 44 milyon 991 euroya yükselmiş oldu.

İsmail Kahraman
