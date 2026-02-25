Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden Dev Gelir: 50 Milyon Euroya Yaklaştı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u saf dışı bırakarak yoluna devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalıca kasasına 11 milyon euro daha koydu. Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği gelir 44 milyon 991 bin euroya yükselmiş oldu.
Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya deplasmanında istediğini aldı ve son 16 turuna adını yazdırdı.
