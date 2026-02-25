Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden Dev Gelir: 50 Milyon Euroya Yaklaştı

Galatasaray, Juventus’u elemesiyle büyük bir gelirin de sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi’nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı maçlar ve play-off’a yükselmesiyle birlikte toplam gelirini 33 milyon 991 bin euroya çıkarmıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselerek 11 milyon euroluk bir gelirin daha sahibi oldu. Böylece Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden kazandığı gelir 44 milyon 991 euroya yükselmiş oldu.