Bir Zamanlar Not Peşindeydiler: Ünlü İsimlerin Okuduğu Bölümler Şaşırtıyor!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.03.2026 - 15:19

Televizyon ekranlarında hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin aslında bambaşka bölümlerde okuduğunu biliyor muydunuz? Oyunculuk kariyerleriyle tanıdığımız birçok isim, eğitim hayatında farklı alanlara yönelmiş. Kimisi eğitimini lisede bırakırken ise oldukça şaşırtan alanlarda eğitim almış. 

Gelin, ünlü isimlerin eğitim geçmişine birlikte göz atalım. Bakın ne okumuş!

Çağatay Ulusoy

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi / Sulama Sistemleri

Hande Erçel

Mimar Sinan GSÜ / Geleneksel Türk Sanatları

Kıvanç Tatlıtuğ

İstanbul Kültür Üniversitesi / İletişim Tasarımı

Serenay Sarıkaya

Antalya Saime Salih Konca Lisesi / Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nin Tiyatro Bölümü. Üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır.

Burak Özçivit

Marmara Üniversitesi / Fotoğrafçılık

İlhan Şen

Yıldız Teknik Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Can Yaman

Yeditepe Üniversitesi / Hukuk

Fahriye Evcen

Boğaziçi Üniversitesi / Tarih

Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (yarıda bıraktı)

Aslı Enver

Haliç Üniversitesi / Tiyatro

Beren Saat

Başkent Üniversitesi / İşletme

Selahattin Paşalı

Budapeşte International Business School'da (IBS) Sanat Yönetimi Bölümü

Kenan İmirzalıoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi / Matematik

Afra Saraçoğlu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Karşılaştırmalı Edebiyat (bıraktı)

Sezen Aksu

Ege Üniversitesi / Ziraat Fakültesi

Mert Ramazan Demir

İstanbul Beykent Üniversitesi / Diyalog Anlatım İletişim (oyunculuk eğitimi)

Hazal Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sahne Sanatları (yarım bıraktı)

Aytaş Şaşmaz

Havacılık ve Sivil Havacılık

Sıla Türkoğlu

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi

Doğukan Güngör

Beykent Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü

Seray Kaya

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
