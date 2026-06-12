Kanada - Bosna Hersek Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kanada - Bosna Hersek Maçı İzle

2026 FIFA Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor. Güney Afrika ve Meksika ile başlayan turnuvada bu kez Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini, TRT 1 canlı izle ekranını araştırıyor. Ayrıca Kanada Bosna Hersek maçı saat kaçta sorusu merak ediliyor.

Peki, Kanada - Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

İşte Kanada - Bosna Hersek maçı TRT 1 izleme ekranı