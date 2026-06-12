article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kanada - Bosna Hersek Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kanada - Bosna Hersek Maçı İzle

Kanada - Bosna Hersek Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kanada - Bosna Hersek Maçı İzle

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 20:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 FIFA Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor. Güney Afrika ve Meksika ile başlayan turnuvada bu kez Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini, TRT 1 canlı izle ekranını araştırıyor. Ayrıca Kanada Bosna Hersek maçı saat kaçta sorusu merak ediliyor.

Peki, Kanada - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? 

İşte Kanada - Bosna Hersek maçı TRT 1 izleme ekranı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanada Bosna Hersek Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kanada Bosna Hersek Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında bu kez Kanada ile Bosna Hersek karşılaşacak. Kanada Bosna Hersek Maçı 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de oynanacak.

Kanada Bosna Hersek Maçı Hangi Kanalda?

Kanada Bosna Hersek Maçı Hangi Kanalda?

Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşması TRT 1'de yayınlanacak. Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilir.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

Kanada ve Bosna Hersek Hangi Grupta?

Kanada ve Bosna Hersek Hangi Grupta?

Kanada ve Bosna-Hersek, Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alıyor. 

B Grubu Takımları

Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre

B Grubu Maç Takvimi

  • 12 Haziran Cuma: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

  • 13 Haziran Cumartesi: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

  • 18 Haziran Perşembe: B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

  • 19 Haziran Cuma: B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

  • 24 Haziran Çarşamba: B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın