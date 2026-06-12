Kanada - Bosna Hersek Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kanada - Bosna Hersek Maçı İzle
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2026 FIFA Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor. Güney Afrika ve Meksika ile başlayan turnuvada bu kez Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini, TRT 1 canlı izle ekranını araştırıyor. Ayrıca Kanada Bosna Hersek maçı saat kaçta sorusu merak ediliyor.
Peki, Kanada - Bosna Hersek maçı hangi kanalda?
İşte Kanada - Bosna Hersek maçı TRT 1 izleme ekranı
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Kanada Bosna Hersek Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Kanada Bosna Hersek Maçı Hangi Kanalda?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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