Bayat Tavuk Nasıl Anlaşılır? Bir İçerik Üreticisi Basit Bir Hareketle Taze Tavuk Seçme Yöntemini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.03.2026 - 14:11 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 14:14

Tavuk en çok dikkat edilmesi gereken gıdalardan biri. Hem satın alırken hem pişirirken oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü tavuk, Salmonella ve Campylobacter gibi gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerin en sevdiği ortamlardan biri. Özellikle aldığımız tavuğun taze olması çok önemli. Peki bir tavuğun taze olduğu nasıl anlaşılır?

Bir içerik üreticisi, taze tavuğun nasıl anlaşılacağını basit bir yöntemle anlattı. Video özellikle bu konuda tedirginlik yaşayanlar aydınlattı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2034...
Peki bu yöntemler gerçekten doğru mu?

  • Parmak Testi (Esneklik): Taze tavuk eti esnektir. Üzerine bastırdığınızda oluşan çukurun hızlıca eski haline dönmesi beklenir. Çukurun kalması, etin dokusunun bozulmaya başladığını ve tazeliğini yitirdiğini gösterebilir.

  • Paketin Durumu: Videoda da belirtildiği gibi, paketin aşırı şişkin olması içeride gaz birikimine (bakteriyel aktiviteye) işaret edebilir.

  • Renk ve Doku: Taze tavuk genelde pembe renkli ve diri bir görünümdedir. Yapışkan bir tabaka veya renk değişimi (griye, yeşile dönme) bozulma belirtisidir.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
