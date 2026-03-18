onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Operasyon Geçiren Fatih Altaylı'ya Geçmiş Olsun Telefonu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2026 - 14:43

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Fatih Altaylı'yı aradı. Altaylı'nın sağlık durumunu soran Erdoğan, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsmail Saymaz'ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle;

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Fatih Altaylı’yı dün akşam aradı.

Altaylı’nın sağlık durumunu soran Erdoğan, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Altaylı da geçirdiği operasyon hakkında cumhurbaşkanına bilgi vererek, teşekkür etti'

Altaylı'nın beyin ameliyatına girmesini de İsmail Saymaz duyurmuştu.

Halk TV'deki programında ameliyatın detaylarını şöyle paylaşmıştı;

'Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ben de kendisine sordum, 'Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?' diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın