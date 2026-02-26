onedio
Galatasaray-Juventus Maçı Avrupa’da Manşetlerde: “Galatasaray, Juve Kabusunda Ayakta Kaldı”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.02.2026 - 08:29

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında uzatmalara giden maçta Juventus’a 3-2 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibin yenilse de üst tura çıkması dış basında manşetlere tanışındı. France 24, “Galatasaray, Juve kabusunda hayatta kaldı.” başlığını attı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerası son 16 turunda devam edecek.

Temsilcimiz, Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen üst tura kalmayı başardı. Fransa basınından France 24, Juventus-Galatasaray maçı haberinde, “Galatasaray, Juve kabusunda hayatta kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.” ifadelerini kullandı.

İspanyol Marca hem gol atan hem de maçın adamı seçilen Osimhen’i manşete taşıyıp, “Osimhen, Juventus'un hayallerini yerle bir etti.” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın BILD gazetesi ise “Galatasaray, Juventus'un mucizesini yerle bir etti!” başlığını kullandı.

İtalyanlar Juventus’un oyunundan memnun.

İtalya basınında ise Juventus’un iyi oyunu ön plana çıkartıldı. 

Football Italia, “Destansı mücadele geri dönüşe yetmedi.” derken, La Gazzetta dello Sport ise Juventus, Galatasaray karşısında geri dönüş yapıp umutlandı, ancak uzatmalarda çöktü.” ifadeleri yer aldı. 

Tuttosport’ta yer alan manşet ise, “Destansı Juventus yetmedi: 90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydiler ama son sözü Osimhen söyledi.” oldu.

