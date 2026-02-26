Galatasaray-Juventus Maçı Avrupa’da Manşetlerde: “Galatasaray, Juve Kabusunda Ayakta Kaldı”
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında uzatmalara giden maçta Juventus’a 3-2 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibin yenilse de üst tura çıkması dış basında manşetlere tanışındı. France 24, “Galatasaray, Juve kabusunda hayatta kaldı.” başlığını attı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerası son 16 turunda devam edecek.
İtalyanlar Juventus’un oyunundan memnun.
