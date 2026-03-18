Katılımevim’de Genel Müdürlük Görevine Nuh Suat Karataş Atandı

Katılımevim; sahip olduğu güçlü sermaye yapısı ve Türkiye genelindeki yaygın hizmet ağıyla sektördeki ağırlığını artırırken, Karataş’ın katılımıyla bu güçlü temeli yeni nesil bir vizyonla zirveye taşıyor. Yeni dönemde sürdürülebilirlik ve istikrarlı finansal yapı, güçlü bir şekilde korunmaya devam ederken; Karataş’ın liderliğinde, Türkiye genelindeki yaygın şube ağı ve sürekli genişleyen müşteri temas noktalarıyla, markanın hizmet standartları en üst seviyeye taşınıyor.

Yeni organizasyon yapısıyla birlikte müşteri memnuniyetini odağa alan sürdürülebilir büyüme hamlelerine hız vereceklerini belirten Nuh Suat Karataş, “Hedefimiz; geleneksel tasarruf kültürünü modern finansın teknolojik imkanlarıyla buluşturarak, müşterilerimize çevik ve güvenilir bir yol arkadaşlığı sunmak. Güven üzerine inşa ettiğimiz bu finansal mimariyi, gençliğin dinamizmiyle sektörde standartları belirleyen bir noktaya ulaştıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.