Galatasaraylı Victor Osimhen Turu Getiren Gole Neden Sevinmediğini Açıkladı

26.02.2026 - 10:04

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off turunun ikinci maçında Juventus'a konuk oldu. 10 kişi kalan İtalyan ekibine karşı zorlanan sarı kırmızılılar 90 dakikada üç fark yediği için maç uzatmalara kaldı. Uzatma dakikalarında en kritik gol ise Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den geldi. Ancak Osimhen'in gole aşırı tepki vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray Juventus'u uzatmalarda yıkarken turun en kritik golünde onun imzası vardı.

105. dakikada ceza sahasında Barış Alper Yılmaz’ın asistinde topla buluşan Nijeryalı plasesiyle turun kapısını araladı. Ancak golden sonra aşırı bir sevinç gösterisinde bulunmaması sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Maçtan sonra Prime Video'ya konuşan golcü neden sevinç gösterisinde bulunmadığını açıkladı...

'Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı bugün. Çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum.' ifadelerini kullandı.

