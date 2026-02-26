onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Galatasaray Bu Sezon Şampiyonlar Ligi'nden Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Galatasaray Bu Sezon Şampiyonlar Ligi'nden Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.02.2026 - 09:34

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off turunda İtalyan ekibini uzatmalara kalar ikinci maçta yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı skorla elemeyi başardı. Son 16 turuna kalan sarı kırmızılılar bu başarıyla ciddi bir gelir elde etmiş oldu. Devler Ligi'nde lig aşaması ve play off turunu geçen temsilcimiz aynı zamanda en çok para kazanan takımlar arasına ismini yazdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk maçta alınan 5-2'lik skorun rahatlığıyla Torino'ya giden Galatasaray ikinci maçta bekleneni veremedi.

İlk maçta alınan 5-2'lik skorun rahatlığıyla Torino'ya giden Galatasaray ikinci maçta bekleneni veremedi.

Juventus'un 10 kişi kalmasına rağmen baskın oynadığı maç uzatmalara kalınca turu getiren goller Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın ayağından geldi. Son 16'da Liverpool veya Tottenham ikilisinden birini bekleyen temsilcimiz Juventus'u devirerek kasasına 11 milyon euro soktu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon 53.5 milyon euro elde etmiş oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon 53.5 milyon euro elde etmiş oldu.

Galatasaray'ın son 16'yı geçip çeyrek finale kalması halinde kasaya 12.5 milyon euro daha girecek. Böylece toplam 66 milyon euroya yakın bir gelir sağlamış olacak. Ayrıca üst turlardaki maçlarda bilet ve ürün satışlarından kulübe ciddi bir maç günü geliri kazandırılmış olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın