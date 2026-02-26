Galatasaray Bu Sezon Şampiyonlar Ligi'nden Ne Kadar Gelir Elde Etti?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi play off turunda İtalyan ekibini uzatmalara kalar ikinci maçta yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı skorla elemeyi başardı. Son 16 turuna kalan sarı kırmızılılar bu başarıyla ciddi bir gelir elde etmiş oldu. Devler Ligi'nde lig aşaması ve play off turunu geçen temsilcimiz aynı zamanda en çok para kazanan takımlar arasına ismini yazdırdı.
İlk maçta alınan 5-2'lik skorun rahatlığıyla Torino'ya giden Galatasaray ikinci maçta bekleneni veremedi.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon 53.5 milyon euro elde etmiş oldu.
