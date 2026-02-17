onedio
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Galatasaray'ın Zaferini İtalya Başbakanı Meloni'nin Fotoğrafıyla Kutladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 00:29

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 mağlup etmesi, sosyal medya kutlamalarını da beraberinde getirdi. En ilginç kutlamalardan biri ise eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Eski bakan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin fotoğrafını paylaşarak “Tarihi galibiyet.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu için büyük avantaj elde etmesi, sosyal medyayı hareketlendirdi.

Galatasaray’ın tarihi zaferini kutlayanlardan biri de eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin fotoğrafıyla zafer kutlaması yaptı.

Fahrettin Koca’nın paylaşımı, sosyal medyada da gündem oldu. 👇

'Futboldan diplomatik krize...'

'Elimizde çok büyük bir koz var deplasmanda gol yememek'

'Yıllar önce her gün şu tablolar beklediğimiz eski bakanın attığı tweet'

'Meloni Roma'cı zaten. Torino'dan haz etmez. Juve'yi sadece Torino'nun yarısı sever. Napolilier aşırı sevinmiştir şu sonuca. İyi ki Osimhen'i, Lang'ı verdik de yendiler demiştir.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
