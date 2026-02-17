Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Galatasaray’ın Zaferini İtalya Başbakanı Meloni’nin Fotoğrafıyla Kutladı
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 mağlup etmesi, sosyal medya kutlamalarını da beraberinde getirdi. En ilginç kutlamalardan biri ise eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Eski bakan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin fotoğrafını paylaşarak “Tarihi galibiyet.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu için büyük avantaj elde etmesi, sosyal medyayı hareketlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Fahrettin Koca’nın paylaşımı, sosyal medyada da gündem oldu. 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın