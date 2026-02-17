Juventus’u Farklı Mağlup Eden Galatasaray Turu Geçmesi Halinde Ne Kadar Gelir Elde Edecek?

Opta verilerine göre Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta 5 gol atan ilk Türk takımı olan Galatasaray, büyük avantaj elde ettiği ilk maç sonrasında Juventus’u elemesi hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde kasasına 11 milyon euro daha koyacak.

Şampiyonlar Ligi’nden ayak bastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı maçlar ve play-off’a yükselmesiyle birlikte toplam gelirini 33 milyon 991 bin euroya çıkarmıştı.

Galatasaray, Juventus’u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham takımlarından biriyle eşleşecek.