onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Juventus’u Farklı Mağlup Eden Galatasaray Turu Geçmesi Halinde Ne Kadar Gelir Elde Edecek?

Juventus’u Farklı Mağlup Eden Galatasaray Turu Geçmesi Halinde Ne Kadar Gelir Elde Edecek?

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 23:51

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus’u sahasında adeta ezdi. Mücadeleyi 5-2 kazanan Galatasaray, turun kapısını da büyük ölçüde araladı. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmesi hâlinde 11 milyon euro daha kazanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, sahasında tarihi bir zafere daha imza attı.

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, sahasında tarihi bir zafere daha imza attı.

Opta verilerine göre Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta 5 gol atan ilk Türk takımı olan Galatasaray, büyük avantaj elde ettiği ilk maç sonrasında Juventus’u elemesi hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde kasasına 11 milyon euro daha koyacak.

Şampiyonlar Ligi’nden ayak bastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı maçlar ve play-off’a yükselmesiyle birlikte toplam gelirini 33 milyon 991 bin euroya çıkarmıştı.

Galatasaray, Juventus’u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham takımlarından biriyle eşleşecek.

Galatasaray, 1963 yılından beri evinde İtalyan takımlarına yenilmiyor

Galatasaray, 1963 yılından beri evinde İtalyan takımlarına yenilmiyor

Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.

Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
11
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın