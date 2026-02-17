Juventus’u Farklı Mağlup Eden Galatasaray Turu Geçmesi Halinde Ne Kadar Gelir Elde Edecek?
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus’u sahasında adeta ezdi. Mücadeleyi 5-2 kazanan Galatasaray, turun kapısını da büyük ölçüde araladı. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmesi hâlinde 11 milyon euro daha kazanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, sahasında tarihi bir zafere daha imza attı.
Galatasaray, 1963 yılından beri evinde İtalyan takımlarına yenilmiyor
