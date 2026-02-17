Oğlum Televizyonu Kırdı! Juventus Taraftarı Galatasaray'ın Galibiyetine İsyan Etti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turunda İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla devirmesi Avrupa'nın gündeminde. Sarı kırmızılılar ikinci ayak öncesi gelen büyük avantajın keyfini çıkarırken İtalyan tarafında ise öfke var. Juventus'un üç fark yiyerek turu zora soktuğu maçın ardından Torino ekibinin taraftarı da duruma isyan etti.
İtalyan tarafında maçın bitmesiyle öfke hakim oldu. Teknik direktör ve oyuncular hedefteydi.
Bir İtalyan taraftarın tepkisi şöyle;
Serie A performansı da bekleneni vermeyen teknik direktör Spaletti istifaya davet edildi.
Onlara 4 gol hediye ettik. 1 ya da 2 değil, 4. Maçı mahveden Cabal oldu, onu asla oyuna almazdım. İyi bir ilk yarıdan berbat bir ikinci yarıya geçmek mümkün değil.
Belki de uyanmamız gerekiyor. Son 4 maçta 13 gol yedik, utanç verici bir durum.
Hatırladığım en kötü Juventus takımlarından biri.
Galatasaray, kalite ve sertliğin iyi bir karışımı; Juve ise utanç verici.
