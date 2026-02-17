onedio
Oğlum Televizyonu Kırdı! Juventus Taraftarı Galatasaray'ın Galibiyetine İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2026 - 23:43

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turunda İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla devirmesi Avrupa'nın gündeminde. Sarı kırmızılılar ikinci ayak öncesi gelen büyük avantajın keyfini çıkarırken İtalyan tarafında ise öfke var. Juventus'un üç fark yiyerek turu zora soktuğu maçın ardından Torino ekibinin taraftarı da duruma isyan etti.

İtalyan tarafında maçın bitmesiyle öfke hakim oldu. Teknik direktör ve oyuncular hedefteydi.

Bir İtalyan taraftarın tepkisi şöyle;

10 yaşındaki oğlum Emanuele, Galatasaray beşinci golü attığında televizyonu parçaladı ve şimdi senin yüzünden ağlamayı bırakamıyor, çok üzgün ve yeni bir televizyon almak zorundayım ama o f** karımdan boşandığım için param yok.

Serie A performansı da bekleneni vermeyen teknik direktör Spaletti istifaya davet edildi.

Onlara 4 gol hediye ettik. 1 ya da 2 değil, 4. Maçı mahveden Cabal oldu, onu asla oyuna almazdım. İyi bir ilk yarıdan berbat bir ikinci yarıya geçmek mümkün değil.

Belki de uyanmamız gerekiyor. Son 4 maçta 13 gol yedik, utanç verici bir durum.

Hatırladığım en kötü Juventus takımlarından biri.

Çok fazla unsur var, bu formanın gerektirdiği seviyeye uzaktan yakından yaklaşmıyor bile. Bu yıllar, kulübün tarihine yönelik sürekli bir hakaret niteliğinde. Her açıdan değersiz. Tamamen temizliğe ihtiyaç var.

Galatasaray, kalite ve sertliğin iyi bir karışımı; Juve ise utanç verici.

Bazı sorumluların görevden alınması gerekiyor.

