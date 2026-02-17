Galatasaray’ın Juventus Zaferi: Son 16 İçin Büyük Avantaj!
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup etti. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat’ta Torino’da oynanacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir zafer elde etti.
