Galatasaray’ın Juventus Zaferi: Son 16 İçin Büyük Avantaj!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 22:37

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup etti. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat’ta Torino’da oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir zafer elde etti.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u konuk etti.

Sara’nın golüyle öne geçen Galatasaray, Koopmeiners’in iki golüne engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.

İkinci yarıda ise sahada adeta Galatasaray fırtınası esti. Sarı-kırmızılılar, Lang (2), Sanchez ve Boey’in golleriyle mücadeleyi 5-2 kazandı ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Juventus-Galatasaray mücadelesi 25 Şubat Çarşamba günü İtalya’nın Torino kentinde oynanacak.

