Sabaha Kadar 150’den Fazla Deprem Oldu: Denizli’de İnsanlar Geceyi Sokakta Geçirdi
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.5'e kadar ulaşan 150'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Korku ve panik yaşayan vatandaşların birçoğu geceyi evlerinin dışında geçirmek zorunda kaldı.
Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi merkez üssü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 150'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.
"Gece olan artçı depremlerden çok korktuk"
"Dışarda ateş yakarak bekliyoruz, araçta uyuyoruz"
