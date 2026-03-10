onedio
Emekli Albay Macgregor’dan Tüm Dünyayı Korkutan Senaryo: "İsrail Nükleer Silaha Başvurabilir"

10.03.2026 - 07:15

Emekli Albay Douglas Macgregor, Orta Doğu'daki gerilimin nükleer bir boyuta taşınabileceği konusunda dünyayı uyardı. Macgregor, İsrail'in İran karşısında geri adım atmaması durumunda nükleer silahlara yönelebileceğini iddia ederken, ABD iç siyasetindeki dengelerin bu durumu engellemekte yetersiz kalacağını savundu.

ABD ordusunun tanınmış isimlerinden emekli Albay Douglas Macgregor, Tucker Carlson’a verdiği mülakatta Orta Doğu’da kartların yeniden karılmasına neden olacak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Macgregor’un analizine göre, bölgedeki gerilimin İran’ın geri adım atmamasıyla sonuçlanması halinde, İsrail nükleer kapasitesini kullanma yoluna gidebilir. Bu senaryonun küresel güvenlik açısından geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini belirten tecrübeli asker, mevcut siyasi tablonun bu felaketi önlemekten uzak olduğunu ileri sürdü.

Analizin en dikkat çekici kısımlarından birini ise ABD yönetiminin bu süreçteki etkisizliği oluşturdu. Macgregor, Donald Trump gibi güçlü bir figürün dahi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu durdurmaya gücünün yetmeyebileceğini iddia etti. Bu durumun temel sebebi olarak Amerikan Kongresi üzerindeki güçlü lobi faaliyetlerini işaret eden Macgregor, milyarder destekçilerin etkisiyle Kongre üyelerinin kendi başkanlarından ziyade İsrail’in çıkarlarına uygun hareket ettiğini savundu. Bu tabloyu 'bir süper gücün ele geçirilmesi' olarak tanımlayan emekli albay, modern tarihin en büyük siyasi manipülasyonunun yaşandığını vurguladı.

İşte Douglas Macgregor'un Tucker Carlson’ın programında yaptığı açıklamalar:

