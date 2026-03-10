Emekli Albay Macgregor’dan Tüm Dünyayı Korkutan Senaryo: "İsrail Nükleer Silaha Başvurabilir"

Macgregor’un analizine göre, bölgedeki gerilimin İran’ın geri adım atmamasıyla sonuçlanması halinde, İsrail nükleer kapasitesini kullanma yoluna gidebilir. Bu senaryonun küresel güvenlik açısından geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini belirten tecrübeli asker, mevcut siyasi tablonun bu felaketi önlemekten uzak olduğunu ileri sürdü.

Analizin en dikkat çekici kısımlarından birini ise ABD yönetiminin bu süreçteki etkisizliği oluşturdu. Macgregor, Donald Trump gibi güçlü bir figürün dahi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu durdurmaya gücünün yetmeyebileceğini iddia etti. Bu durumun temel sebebi olarak Amerikan Kongresi üzerindeki güçlü lobi faaliyetlerini işaret eden Macgregor, milyarder destekçilerin etkisiyle Kongre üyelerinin kendi başkanlarından ziyade İsrail’in çıkarlarına uygun hareket ettiğini savundu. Bu tabloyu 'bir süper gücün ele geçirilmesi' olarak tanımlayan emekli albay, modern tarihin en büyük siyasi manipülasyonunun yaşandığını vurguladı.