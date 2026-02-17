onedio
Galatasaray Juventus Maçında Kameraların Bozulması Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
17.02.2026 - 22:21

Galatasaray'ın Juventus'u evinde ağırladığı Şampiyonlar Ligi maçına TRT rejisi damga vurdu. Bol gollü geçen ve heyecanın bir an bile azalmadığı maçta geniş açılı kameranın bozulmasıyla bir süre milyonlar maçı saha kenarı kamera açısından izlemek zorunda kaldı. Ayrıca gol tekrarları ve skor grafiği de ekrana gelmedi. Bu durum da X'te goygoycuların diline düştü.

İşte o tepkiler;

