İstanbul’da Kanye West Çılgınlığı: 7 Saatte 35 Bin Konser Bileti Satıldı!

Hip-hop dünyasının en tartışmalı ama bir o kadar da etkili isimlerinden biri olan Kanye West, müzik kariyeri boyunca hem üretkenliği hem de sahne şovlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. 24 Grammy ödüllü sanatçı; hit şarkıları, görkemli sahne prodüksiyonları ve müzik dünyasına yön veren tarzıyla yıllardır popülerliğini koruyor.

Özel hayatı, yaptığı açıklamalar, zaman zaman gündeme gelen rahatsızlığı ve gelgitli çıkışlarıyla sık sık magazin gündemine oturan Kanye West, tüm bunların ötesinde pek çok kişi tarafından bir “müzik dehası” olarak görülüyor.

Denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce Kanye West'in Avrupa turnesinde ilk durağının İstanbul olacağı duyuruldu. Türkiye’de ilk kez sahne almaya hazırlanan West'in kariyerine damga vuran hit şarkıları ve dev prodüksiyonuyla İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşatacağına şimdiden eminiz.