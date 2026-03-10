onedio
article/comments
article/share
İstanbul’da Kanye West Çılgınlığı: 7 Saatte 35 Bin Konser Bileti Satıldı!

İstanbul’da Kanye West Çılgınlığı: 7 Saatte 35 Bin Konser Bileti Satıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2026 - 17:37

Kanye West’in İstanbul konseri için satışa çıkan biletler adeta kapış kapış gitti. Ünlü rapçinin Türkiye’de ilk kez vereceği konser için 35 bin bilet yalnızca 7 saat içinde satıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde Hollywood’un “delisi” Kanye West’in Türkiye’ye geleceği ortaya çıkmıştı.

Hip-hop dünyasının en tartışmalı ama bir o kadar da etkili isimlerinden biri olan Kanye West, müzik kariyeri boyunca hem üretkenliği hem de sahne şovlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. 24 Grammy ödüllü sanatçı; hit şarkıları, görkemli sahne prodüksiyonları ve müzik dünyasına yön veren tarzıyla yıllardır popülerliğini koruyor. 

Özel hayatı, yaptığı açıklamalar, zaman zaman gündeme gelen rahatsızlığı ve gelgitli çıkışlarıyla sık sık magazin gündemine oturan Kanye West, tüm bunların ötesinde pek çok kişi tarafından bir “müzik dehası” olarak görülüyor. 

Denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce Kanye West'in Avrupa turnesinde ilk durağının İstanbul olacağı duyuruldu. Türkiye’de ilk kez sahne almaya hazırlanan West'in kariyerine damga vuran hit şarkıları ve dev prodüksiyonuyla İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşatacağına şimdiden eminiz.

Merakla beklenen konserin biletleri dün satışa sunulmuştu.

Kanye West'in İstanbul konserinin bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyordu. 

Fiyatlar ise biletler satışa sunulur sunulmaz sosyal medyada gündem olmuştu.  Kategoriye göre oldukça geniş bir skalaya yayılan biletlerin en yükseği 35 bin, en düşüğü ise 5 bin 400 olarak açıklandı. 

  • Diamond: 35.000 TL

  • Golden: 18.000 TL

  • Silver: 12.600 TL

  • Batı Orta: 18.000 TL

  • Batı Alt: 18.000 TL

  • Doğu Alt: 18.000 TL

  • Güney: 7.200 TL

  • Kuzey: 7.200 TL

  • Batı Alt Premium: 23.400 TL

  • Batı Orta Premium: 25.300 TL

  • Doğu Alt Premium: 21.500 TL

  • Doğu Üst: 7.200 TL

  • Batı Üst: 5.400 TL

Beklenen oldu: 35 bin bilet yalnızca 7 saat içinde satıldı.

Konser için oluşan yoğun talep kısa sürede rakamlara da yansıdı. Gelen bilgilere göre toplam 35 bin bilet yalnızca 7 saat içinde satıldı. 

Bu rakamla birlikte Kanye West’in İstanbul konseri, Türkiye’de en çok rağbet gören ve bilete ilgi gösterilen yabancı konserlerden biri olarak şimdiden  tarihe geçti. 

İstanbul, dünya yıldızını ağırlamaya hazırlanırken müzikseverler de bu tarihi geceyi kaçırmamak için adeta bilet yarışına girmiş gibi duruyor. Bilet hala var fakat uygun fiyatlı bilet bulma ihtimali anbean düşüyor, bizden söylemesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
