Yeni Basılan Plakalar APP Standardını Karşılamıyor mu? TŞOF Son Noktayı Koydu

İsmail Kahraman
10.03.2026 - 18:56

Araç sahipleri plaka kaosu yaşıyor. Artan yeni trafik cezaları sonrasında APP plaka da yasaklanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Nisan’a kadar yapılan denetimlerde APP plaka ile ilgili ceza kesilmeyeceğini, sadece uyarı yapılacağını açıklamıştı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yeni basılan plakaların da yazı fontlarının farklı olduğu ve standartları karşılamadığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Araç sahipleri trafikte ceza yememek için APP plakalarını değiştirmeye çalışıyor.

Türkiye genelinde değişim işlemlerinde yoğunluk yaşanırken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yeni basılan plakaların da yazı karakteri ve ölçü bakımından standartlara uymadığı yönündeki iddialara cevap verdi.

TŞOF, plakaların “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”te belirtilen nitelik ve standartlara uygun basıldığını bildirdi.

Tescil plakalarının basım ve dağıtım yetkisine ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

'Tescil plakalarının basımı ve dağıtımı federasyonumuzca yapılmakta olup, bu plakaların nihai tüketiciye satışı da federasyonumuza bağlı odalar eliyle gerçekleştirilmektedir. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen nitelik ve standartlara uygun olarak plakaları üretmekte ve yetkili odalarımız tarafından da bu niteliklere uygun olarak basımı gerçekleştirilmektedir. Federasyonumuzca üretilmeyen ve federasyonumuza bağlı yetkili odalar tarafından basımı gerçekleştirilmeyen, üzerinde resmi mühür ve güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir.'

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında sadece plaka basmaya yetkili olan federasyonca üretilmiş ve yetkili odalarca basılmış tescil plakalarını kullanmaları istendi.

