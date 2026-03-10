Yeni Basılan Plakalar APP Standardını Karşılamıyor mu? TŞOF Son Noktayı Koydu
Araç sahipleri plaka kaosu yaşıyor. Artan yeni trafik cezaları sonrasında APP plaka da yasaklanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Nisan’a kadar yapılan denetimlerde APP plaka ile ilgili ceza kesilmeyeceğini, sadece uyarı yapılacağını açıklamıştı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yeni basılan plakaların da yazı fontlarının farklı olduğu ve standartları karşılamadığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Araç sahipleri trafikte ceza yememek için APP plakalarını değiştirmeye çalışıyor.
