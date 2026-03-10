Milli Savunma Bakanlığı'ndan İspanya'ya Dostluk Paylaşımı
İspanya'nın Filistin ve İran Savaşı konusundaki tutumu son günlerde sosyal medyada Türk kullanıcıların övgüleriyle karşılandı. Bu övgülere İspanyol sosyal medya kullanıcılarının da karşılık vermesiyle sanal bir dostluk ortamı oluştu. Milli Savunma Bakanlığı ise İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olarak İspanya'ya dostluk mesajı gönderdi.
Bakanlığın resmi paylaşımı şöyle;
