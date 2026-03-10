onedio
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İspanya'ya Dostluk Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İspanya'ya Dostluk Paylaşımı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2026 - 15:07

İspanya'nın Filistin ve İran Savaşı konusundaki tutumu son günlerde sosyal medyada Türk kullanıcıların övgüleriyle karşılandı. Bu övgülere İspanyol sosyal medya kullanıcılarının da karşılık vermesiyle sanal bir dostluk ortamı oluştu. Milli Savunma Bakanlığı ise İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olarak İspanya'ya dostluk mesajı gönderdi.

Bakanlığın resmi paylaşımı şöyle;

'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana!'

Aynı mesajın İspanyolca ve İngilizce halleri de paylaşılırken gönderide bu yılın başında Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bir gösteriden alınmış bir kare paylaşıldı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
