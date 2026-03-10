Dünyanın En Güçlü Orduları: Türkiye de En Güçlüler Arasında Yerini Aldı

Askeri güç kavramı günümüzde oldukça geniş kapsamlı kriterlerle ölçülüyor. Aktif personel sayısı önemli faktörlerden biri olsa da savunma bütçesi, teknolojik altyapı, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite gibi birçok unsur değerlendirmeye dahil ediliyor. Özellikle gelişmiş savaş uçakları, modern donanmalar, siber savunma sistemleri ve uzay teknolojileri güçlü orduların temel yapı taşları arasında gösteriliyor.

Global Firepower endeksine göre güçlü orduların ortak özellikleri arasında yüksek savunma harcamaları, gelişmiş silah sistemleri ve stratejik ittifaklar yer alıyor. Ayrıca nükleer caydırıcılık, küresel askeri üsler ve hızlı mobilizasyon kabiliyeti de askeri gücü belirleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.