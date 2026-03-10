onedio
Dünyanın En Güçlü Orduları: Türkiye de En Güçlüler Arasında Yerini Aldı

Dünyanın En Güçlü Orduları: Türkiye de En Güçlüler Arasında Yerini Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 13:00

Dünyadaki askeri güç dengeleri her yıl yeniden değerlendiriliyor. Orduların gücü artık yalnızca asker sayısıyla ölçülmüyor. Savunma bütçesi, teknoloji yatırımları, stratejik kapasite ve ittifaklar da önemli rol oynuyor. Global Firepower 2026 raporu da askeri güç sıralamasını detaylı şekilde ortaya koydu. Listede ABD, Rusya ve Çin ilk sıraları paylaşırken Türkiye de güçlü ordular arasında yer aldı.

Peki küresel askeri güç sıralamasında hangi ülkeler öne çıkıyor?

Modern ordular artık yalnızca asker sayısıyla değerlendirilmiyor.

Modern ordular artık yalnızca asker sayısıyla değerlendirilmiyor.

Askeri güç kavramı günümüzde oldukça geniş kapsamlı kriterlerle ölçülüyor. Aktif personel sayısı önemli faktörlerden biri olsa da savunma bütçesi, teknolojik altyapı, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite gibi birçok unsur değerlendirmeye dahil ediliyor. Özellikle gelişmiş savaş uçakları, modern donanmalar, siber savunma sistemleri ve uzay teknolojileri güçlü orduların temel yapı taşları arasında gösteriliyor.

Global Firepower endeksine göre güçlü orduların ortak özellikleri arasında yüksek savunma harcamaları, gelişmiş silah sistemleri ve stratejik ittifaklar yer alıyor. Ayrıca nükleer caydırıcılık, küresel askeri üsler ve hızlı mobilizasyon kabiliyeti de askeri gücü belirleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

Global Firepower 2026 verilerine göre dünyanın en güçlü orduları

Global Firepower 2026 verilerine göre dünyanın en güçlü orduları

Global Firepower Index 2026 verileri doğrultusunda hazırlanan listede askeri güç, aktif personel sayısı ve savunma bütçesi gibi birçok kriter birlikte değerlendirildi. İşte dünyanın en güçlü orduları arasında gösterilen ülkeler:

1. ABD

  • PowerIndex: 0.07

  • Aktif asker sayısı: 1.328.000

  • Savunma bütçesi: 895 milyar dolar

2. Rusya

  • PowerIndex: 0.08

  • Aktif asker sayısı: 1.320.000

  • Savunma bütçesi: 126 milyar dolar

3. Çin

  • PowerIndex: 0.08

  • Aktif asker sayısı: 2.035.000

  • Savunma bütçesi: 266,85 milyar dolar

4. Hindistan

  • PowerIndex: 0.12

  • Aktif asker sayısı: 1.455.550

  • Savunma bütçesi: 75 milyar dolar

5. Güney Kore

  • PowerIndex: 0.17

  • Aktif asker sayısı: 600.000

  • Savunma bütçesi: 50 milyar dolar

6. Birleşik Krallık

  • PowerIndex: 0.18

  • Aktif asker sayısı: 144.400

  • Savunma bütçesi: 71,5 milyar dolar

7. Japonya

  • PowerIndex: 0.18

  • Aktif asker sayısı: 247.000

  • Savunma bütçesi: 57 milyar dolar

8. Fransa

  • PowerIndex: 0.19

  • Aktif asker sayısı: 270.000

  • Savunma bütçesi: 63,7 milyar dolar

9. Türkiye

  • PowerIndex: 0.19

  • Aktif asker sayısı: 355.200

  • Savunma bütçesi: 20 milyar dolar

10. İtalya

  • PowerIndex: 0.22

  • Aktif asker sayısı: 165.500

  • Savunma bütçesi: 30 milyar dolar

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
