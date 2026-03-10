Bilimde Tarihi An: Bir Canlının Beyni İlk Kez Bilgisayarda Canlandırıldı

Önceki araştırmalar genellikle iki farklı yöntem izliyordu. Bazı projelerde yalnızca beyin modelleri oluşturuluyor, fakat fiziksel beden bulunmuyordu. Başka projelerde ise sanal bedenler yapay zeka algoritmaları tarafından kontrol ediliyordu. Davranışlar biyolojik sinir ağından değil, eğitim verilerinden öğrenilen politikalardan ortaya çıkıyordu.

Meyve sineği çalışması ise farklı yaklaşım sunuyor. Sistem, gerçek biyolojik konektomdan elde edilen sinir bağlantı haritasına dayanıyor. Araştırmacılar açısından asıl önemli nokta da burada ortaya çıkıyor. Dijital ortamda çalışan tam sinir ağı, fizik kurallarına bağlı bedenle etkileşime girerek doğal davranış üretebiliyor.

Eon Systems ekibi çalışmayı daha büyük hedeflerin ilk adımı olarak görüyor. Sonraki hedef ise yaklaşık 70 milyon nöron içeren fare beyninin dijital emülasyonunu oluşturmak. Meyve sineği beynine kıyasla yaklaşık 560 kat daha büyük sinir sistemi anlamına gelen fare modeli, araştırma dünyasında yeni sınırların kapısını aralayabilir.