Bilimde Tarihi An: Bir Canlının Beyni İlk Kez Bilgisayarda Canlandırıldı
Yapay zeka ve sinirbilim dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, meyve sineğinin beynini tüm sinir bağlantılarıyla dijital ortama aktarmayı başardı. Ortaya çıkan sistem yalnızca model değil, gerçek bir sinir ağı kopyası olarak çalışıyor. Daha da ilginç tarafı, dijital beyin fizik kurallarının geçerli olduğu sanal bedeni kontrol edebiliyor. Ortaya çıkan sonuç, tam beyin emülasyonu alanında önemli eşik olarak değerlendiriliyor.
Meyve sineğinin beyni ilk kez tamamen dijital ortamda çalıştırıldı.
Dijital beyin ilk kez fizik kurallarıyla çalışan bedenle buluştu.
Yapay zekadan farklı çalışan sistem yeni dönemin kapısını aralayabilir.
