Uzak Şehir'in Cihan Deniz'i Sadakat'i Canlandıran Gonca Cilasun'a Verdiği Yanıtla Gündemde
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Cihan Deniz'i canlandıran Kuzey Gezer, Instagram'da dizide babaannesi Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'a verdiği yanıtla gündem oldu. Küçük Kuzey, Sadakat karakterine 'Her şeyin başı sensin' dedi.
Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir oyuncularının Instagram paylaşımları gündem oldu.
Uzak Şehir'in Deniz'i Sadakat'e verdiği yanıtla gündemde.
