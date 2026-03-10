onedio
Uzak Şehir'in Cihan Deniz'i Sadakat'i Canlandıran Gonca Cilasun'a Verdiği Yanıtla Gündemde

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.03.2026 - 14:05

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Cihan Deniz'i canlandıran Kuzey Gezer, Instagram'da dizide babaannesi Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'a verdiği yanıtla gündem oldu. Küçük Kuzey, Sadakat karakterine 'Her şeyin başı sensin' dedi.

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir oyuncularının Instagram paylaşımları gündem oldu.

Dizinin sert hanımağası Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, torunu Cihan Deniz karakterine hayat veren çocuk oyuncu Kuzey Gezer'le bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa 'Paşam hele bir söyle, ne olacak bu işlerin sonu?' notunu ekleyen Cilasun, minik Kuzey'den beklemediği bir yanıt aldı.

Uzak Şehir'in Deniz'i Sadakat'e verdiği yanıtla gündemde.

Gonca Cilasun'un fotoğrafını alıntılayarak paylaşan Kuzey Gezer, yanıt olarak 'Babaanne kusura bakma her şeyin başı sensin' yazmasıyla gündeme oturdu.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
