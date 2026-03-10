Nadir Bir Demans Türü Keşfedildi: Hasta, Savaş Uçağı Sesini Duyunca Sevinçten Ağlıyor!

Bu hastalık, beynin özellikle frontal ve temporal loblarını etkileyerek kişilik değişikliklerine, davranış bozukluklarına ve sosyal kontrolün azalmasına yol açabiliyor. Çoğu hastada hafıza sorunları Alzheimer’a kıyasla daha hafif olsa da, duygusal patlamalar, dürtü kontrolünde zayıflama ve sosyal kurallara karşı duyarsızlık görülebiliyor.

CP’nin belirtileri de zamanla çeşitlendi. Ruh hali dalgalanmaları, ani sinirlilik, insanların sözünü sık sık kesme, aşırı tatlı tüketme isteği ve bazı konulara yoğun şekilde takılma bu belirtiler arasındaydı. Özellikle satranç ve kelime bulmacalarına karşı güçlü bir takıntı geliştirdiği de kaydedildi.

Araştırmacılar, CP’nin durumunun klasik FTD türlerinden biraz farklı olabileceğini düşünüyor. Beyin taramalarında sağ temporal lobda belirgin doku kaybı görülmesi nedeniyle bu tablonun “sağ temporal varyant” olarak adlandırılan daha az bilinen bir alt türle ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu tür vakalar, demansın yalnızca unutkanlıkla sınırlı bir hastalık olmadığını; seslere, nesnelere veya belirli aktivitelere karşı yoğun takıntılar ve ani tercihler gibi alışılmadık belirtilerle de kendini gösterebileceğini ortaya koyuyor.