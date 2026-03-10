onedio
Nadir Bir Demans Türü Keşfedildi: Hasta, Savaş Uçağı Sesini Duyunca Sevinçten Ağlıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 14:23

Bilim insanlarının paylaştığı dikkat çekici bir vaka, demansın beklenmedik belirtilerle ortaya çıkabileceğini gösterdi. Nadir bir demans türüne sahip olduğu belirlenen bir hastanın, savaş uçağı motoru sesini duyduğunda sevinçten ağladığı kaydedildi. Uzmanlar, bu tür sıra dışı ilgi değişimlerinin hastalığın önemli ipuçları olabileceğini belirtiyor.

Bilim insanlarının paylaştığı dikkat çekici bir vaka, demansın yalnızca hafıza kaybıyla sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi.

Nadir görülen bir demans türüne sahip olduğu belirlenen 68 yaşındaki bir adamın, belirli bir uçak motoru sesini duyduğunda sevinçten ağladığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu tür alışılmadık takıntılar, hastalığın erken belirtilerinden biri olabilir.

Demans, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve hafıza, düşünme becerileri ile davranışları giderek bozan ilerleyici bir hastalık grubunu ifade ediyor. En yaygın türü Alzheimer olsa da, bazı demans türleri oldukça sıra dışı belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Tıp literatüründe “CP” olarak anılan 68 yaşındaki bir adamın hikayesi de bunlardan biri.

Eşinin aktardığına göre CP, demans teşhisinden yaklaşık iki yıl önce Spitfire savaş uçaklarının motor sesine karşı yoğun bir ilgi geliştirdi. Evlerinin yakınındaki havaalanından geçen bu uçakların sesini duyduğunda hemen dışarı koşuyor, uçaklara el sallıyor ve çoğu zaman sevinç gözyaşları döküyordu.

İlginç olan ise bu tepkinin yalnızca Spitfire uçaklarına karşı ortaya çıkmasıydı. CP, diğer uçakların sesine ya da genel olarak havacılığa karşı benzer bir ilgi göstermiyordu.

Doktorlar daha sonra CP’ye davranışsal frontotemporal demans (FTD) teşhisi koydu.

Bu hastalık, beynin özellikle frontal ve temporal loblarını etkileyerek kişilik değişikliklerine, davranış bozukluklarına ve sosyal kontrolün azalmasına yol açabiliyor. Çoğu hastada hafıza sorunları Alzheimer’a kıyasla daha hafif olsa da, duygusal patlamalar, dürtü kontrolünde zayıflama ve sosyal kurallara karşı duyarsızlık görülebiliyor.

CP’nin belirtileri de zamanla çeşitlendi. Ruh hali dalgalanmaları, ani sinirlilik, insanların sözünü sık sık kesme, aşırı tatlı tüketme isteği ve bazı konulara yoğun şekilde takılma bu belirtiler arasındaydı. Özellikle satranç ve kelime bulmacalarına karşı güçlü bir takıntı geliştirdiği de kaydedildi.

Araştırmacılar, CP’nin durumunun klasik FTD türlerinden biraz farklı olabileceğini düşünüyor. Beyin taramalarında sağ temporal lobda belirgin doku kaybı görülmesi nedeniyle bu tablonun “sağ temporal varyant” olarak adlandırılan daha az bilinen bir alt türle ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu tür vakalar, demansın yalnızca unutkanlıkla sınırlı bir hastalık olmadığını; seslere, nesnelere veya belirli aktivitelere karşı yoğun takıntılar ve ani tercihler gibi alışılmadık belirtilerle de kendini gösterebileceğini ortaya koyuyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
