Dünyanın En Eski Oteli! 52 Nesildir Aynı Aile İşletiyor, 1300 Yıldır Açık

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2026 - 16:44

Japonya garip rekorlarla dolu ülke olarak sık sık gündeme geliyor. Dünyanın en küçük parkından robot çalışanlı otellere kadar pek çok ilginç örnek var. Fakat rekorların en etkileyicilerinden biri turizm dünyasında saklı. Yamanashi eyaletinde yer alan Nishiyama Onsen Keiunkan adlı otel, tam 1300 yıldır hizmet veriyor. Üstelik işletme 52 nesildir aynı aile tarafından yönetiliyor.

Hikaye 705 yılında başlıyor. O günden beri aynı kaplıca suyu akmaya devam ediyor.

Nishiyama Onsen Keiunkan, Japonya’nın Yamanashi eyaletindeki Hayakawa kasabasında, Akaishi Dağları’nın eteklerinde yer alıyor. Yer altından çıkan Hakuho kaplıca kaynakları, kuruluşundan beri otelin banyolarına akmayı sürdürüyor. Yani misafirlerin kullandığı sıcak su, yaklaşık 1300 yıldır aynı kaynaktan geliyor.

Otelin kurucusu Fujiwara Mahito. Kendisi Japonya’nın 38. imparatoru Tenji’nin danışmanlarından birinin oğlu. Kuruluş dönemi ise Keiun dönemi olarak biliniyor ve otelin adı da tam olarak buradan geliyor. Yüzyıllar boyunca keşişler, soylular, şogunlar, samuraylar, sanatçılar ve siyasi figürler konakladı. Halkın konaklamasına açılması ise 19. yüzyılı buldu.

Asıl şaşırtıcı detay ise işletmenin 52 nesildir aynı ailede kalması.

Nishiyama Onsen Keiunkan, dünya üzerindeki en uzun süre kesintisiz hizmet veren otel olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na 2011 yılında girdi. Kuruluşundan beri yönetim aynı ailede kaldı ve bugün işletme tam 52 kuşaktır aynı soy tarafından yürütülüyor.

Yaklaşık 1300 yıllık süreçte doğal afetler, savaşlar ve ekonomik krizler yaşandı. Yine de kapılar kapanmadı. 1997 yılında kapsamlı bir yenileme yapıldı ancak geleneksel Japon mimarisi korunmaya devam etti. Tatami zeminler, shoji adı verilen sürgülü kağıt kapılar ve klasik washitsu tarzı odalar hala otelin karakterini oluşturuyor.

Dağların arasında saklı konumu, oteli adeta masallardan fırlamış gibi gösteriyor.

Otel, Hayakawa Nehri’nin hemen yanında dar bir dağ vadisine kurulmuş durumda. Hayakawa kasabası Japonya’nın en az nüfuslu yerleşimlerinden biri. 2020 verilerine göre kasabada sadece 1098 kişi yaşıyor.

Yoğun ormanlarla çevrili manzara, kaplıca sularının buharı ve sessiz atmosfer birleşince ortaya neredeyse Ghibli filmlerini andıran bir görüntü çıkıyor. Misafirler kaplıca banyolarında dinlenirken Akaishi Dağları’nın manzarasını izleyebiliyor.

Yaklaşık 1300 yıldır hizmet veren Nishiyama Onsen Keiunkan, turizm dünyasında eşine pek rastlanmayan bir miras olarak görülüyor. Aynı aile tarafından yönetilen otel, hem tarih hem kültür hem de doğa deneyimini tek yerde buluşturuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
