Dünyanın En Eski Oteli! 52 Nesildir Aynı Aile İşletiyor, 1300 Yıldır Açık

Otel, Hayakawa Nehri’nin hemen yanında dar bir dağ vadisine kurulmuş durumda. Hayakawa kasabası Japonya’nın en az nüfuslu yerleşimlerinden biri. 2020 verilerine göre kasabada sadece 1098 kişi yaşıyor.

Yoğun ormanlarla çevrili manzara, kaplıca sularının buharı ve sessiz atmosfer birleşince ortaya neredeyse Ghibli filmlerini andıran bir görüntü çıkıyor. Misafirler kaplıca banyolarında dinlenirken Akaishi Dağları’nın manzarasını izleyebiliyor.

Yaklaşık 1300 yıldır hizmet veren Nishiyama Onsen Keiunkan, turizm dünyasında eşine pek rastlanmayan bir miras olarak görülüyor. Aynı aile tarafından yönetilen otel, hem tarih hem kültür hem de doğa deneyimini tek yerde buluşturuyor.