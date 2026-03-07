Dünyanın En Eski Oteli! 52 Nesildir Aynı Aile İşletiyor, 1300 Yıldır Açık
Japonya garip rekorlarla dolu ülke olarak sık sık gündeme geliyor. Dünyanın en küçük parkından robot çalışanlı otellere kadar pek çok ilginç örnek var. Fakat rekorların en etkileyicilerinden biri turizm dünyasında saklı. Yamanashi eyaletinde yer alan Nishiyama Onsen Keiunkan adlı otel, tam 1300 yıldır hizmet veriyor. Üstelik işletme 52 nesildir aynı aile tarafından yönetiliyor.
Hikaye 705 yılında başlıyor. O günden beri aynı kaplıca suyu akmaya devam ediyor.
Asıl şaşırtıcı detay ise işletmenin 52 nesildir aynı ailede kalması.
Dağların arasında saklı konumu, oteli adeta masallardan fırlamış gibi gösteriyor.
