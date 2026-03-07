onedio
Dünyada En Çok Füzeye Sahip Ülkeler: Türkiye'nin Kaç Füzesi Var? Türkiye'nin Balistik Füzesi Var mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.03.2026 - 14:24

Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline dair tartışmaların artmasıyla ülkelerin füze envanterleri yeniden gündeme geldi. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tarafından yayımlanan rapor, dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeleri ortaya koydu. Rapora göre bazı ülkelerin füze kapasitesi oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. 

Peki dünyada en fazla füzeye sahip ülkeler hangileri ve Türkiye'nin envanterinde kaç balistik füze bulunuyor?

Dünyada En Çok Füzeye Sahip Ülkeler

SIPRI verilerine göre balistik füze envanterine sahip ülkeler ve tahmini füze sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye'nin Kaç Füzesi Var?

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) verilerine göre Türkiye’nin envanterinde yaklaşık 322 balistik füze bulunuyor. Türkiye bu sayıyla balistik füze kapasitesi yüksek ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin füze kapasitesi yalnızca balistik sistemlerle sınırlı değil. Kara, deniz ve hava savunma alanlarında geliştirilen çok sayıda yerli füze sistemi de aktif olarak kullanılıyor.

Kara sistemlerinde kullanılan bazı yerli füzeler:

  • TAYFUN: 280 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen balistik füze sistemi.

  • BORA: Yaklaşık 280 kilometre menzilli balistik füze.

  • TRG-300 Kaplan: 30–120 kilometre menzilli roket sistemi.

  • TRG-230: 20–70 kilometre menzilli hassas vuruş kabiliyeti olan füze.

  • TRG-122: 18–30 kilometre menzilli roket sistemi.

  • TRG-107: Kısa menzilli roket sistemi.

  • TRLG-230: Lazer güdümlü topçu füzesi.

  • KARA ATMACA: 280 kilometre menzilli kara hedeflerine karşı kullanılan seyir füzesi.

Deniz ve kıyı savunmasında kullanılan bazı sistemler:

  • ATMACA: 250 kilometre menzilli gemisavar seyir füzesi.

  • ÇAKIR: 100 kilometre üzeri menzile sahip yeni nesil seyir füzesi.

  • TEMREN: 8 kilometre menzilli tanksavar füze sistemi.

  • AKYA: 50 kilometre menzilli ağır sınıf torpido.

  • ORKA: 15 kilometre menzilli hafif torpido.

Hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeler:

  • SİPER Ürün-1: 100 kilometre menzilli hava savunma füzesi.

  • SİPER Ürün-2: 150 kilometre üzeri menzile sahip gelişmiş versiyon.

  • HİSAR-A+: 15 kilometre menzilli kısa menzilli hava savunma sistemi.

  • HİSAR-O: 25 kilometre menzilli orta menzilli hava savunma sistemi.

  • SUNGUR: Omuzdan atılabilen kısa menzilli hava savunma füzesi.

  • LEVENT: Deniz platformlarında kullanılan hava savunma sistemi.

Türkiye'nin Balistik Füzesi Var mı?

Türkiye'nin aktif olarak kullanılan balistik füze sistemleri bulunuyor. Özellikle yerli savunma sanayisinin gelişmesiyle Türkiye bu alanda önemli projeler geliştirdi.

Türkiye'nin aktif balistik füze sistemleri arasında Bora ve Tayfun öne çıkıyor.

  • BORA: Yaklaşık 280 kilometre menzile sahip balistik füze sistemi. Parçacık etkili harp başlığı taşıyabiliyor ve komuta merkezleri, radar sistemleri ve lojistik üsler gibi stratejik hedeflere karşı kullanılabiliyor.

  • TAYFUN: Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi olarak biliniyor. Testlerde 561 kilometre menzile ulaştığı açıklandı. Roketsan tarafından geliştirilen sistem hipersonik hızlara ulaşabiliyor ve gelişmiş hedef vurma kabiliyetine sahip.

Türkiye ayrıca kara, deniz ve hava savunmasında kullanılan çok sayıda yerli füze sistemi geliştiriyor. Savunma sanayisinde yapılan yatırımlar sayesinde füze teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Türkiye'nin envanterindeki füzeleri daha detaylı okumak isterseniz aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:

