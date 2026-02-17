onedio
Juventus'u Devirerek Büyük Avantaj Yakalayan Galatasaray'ın Son 16'daki Muhtemel Rakipleri

Juventus'u Devirerek Büyük Avantaj Yakalayan Galatasaray'ın Son 16'daki Muhtemel Rakipleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2026 - 23:21

Galatasaray İstanbul'da Juventus'u Şampiyonlar Ligi play-off turunda ağırladı. Bol gollü geçen maçta Galatasaray geriye düşmesine rağmen 5-2 ile galip ayrıldı. Bir Türk takımı ilk kez bu ligde 5 gol atarken Juventus da tarihinde ilk kez deplasmanda 5 gol yedi. 'Son 16 için büyük avantaj sağlayan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri kimler?' sorusu sorulmaya başladı.

Yeni format gereği Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar play off'tan gelen ekiplerle karşılaşacak.

Galatasaray büyük avantaj elde ettiği Juventus'u elediği takdirde İngiliz devleri Tottenham Hotspur veya Liverpool'la karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turukura çekimi, play-off rövanş maçlarının hemen ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak. Kura İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
