Galatasaray-Juventus Maçında Reji Patladı: Kameralar Çalışmadı, Skorbord Gitti
Temsilcimiz Galatasaray’ın, Juventus ile karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi maçının ikinci yarısında yayıncı kuruluşun rejisinde sıkıntılar yaşandı. Maç yayını bir süre saha kenarındaki kameradan yapıldı, ardından yukarıdan çekim yapan pilot kameraya geçildi. Bu sırada skorbord gitti, Galatasaray’ın bulduğu 3. golün tekrarı ekranlara getirilemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında İtalyan devi Juventus’u sahasında konuk etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın