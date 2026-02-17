onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray-Juventus Maçında Reji Patladı: Kameralar Çalışmadı, Skorbord Gitti

Galatasaray-Juventus Maçında Reji Patladı: Kameralar Çalışmadı, Skorbord Gitti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 22:15

Temsilcimiz Galatasaray’ın, Juventus ile karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi maçının ikinci yarısında yayıncı kuruluşun rejisinde sıkıntılar yaşandı. Maç yayını bir süre saha kenarındaki kameradan yapıldı, ardından yukarıdan çekim yapan pilot kameraya geçildi. Bu sırada skorbord gitti, Galatasaray’ın bulduğu 3. golün tekrarı ekranlara getirilemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında İtalyan devi Juventus’u sahasında konuk etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında İtalyan devi Juventus’u sahasında konuk etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında maçın çekimini yapan rejide büyük sıkıntılar yaşandı. Karşılaşma bir süre saha kenarındaki kameradan verildi. Sonrasında pilot kameraya geçildi ancak bu kez skorbord uzun süre ekranlara gelmedi.

Galatasaray’ın Sanchez ile bulduğu golün tekrarı da reji kaynaklı sorun nedeniyle yayımlanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
6
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın