İsviçreli Spiker Soykırım Destekçisi İsrailli Olimpiyat Sporcusunu İfşa Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
17.02.2026 - 20:29

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken İsrailli sporcular Gazze'de yapılanlar nedeniyle sık sık protestolarla karşılaşıyorlar. Bu protestoların en belirgini de İsviçre Devlet Televizyonu RTS'te yaşandı. Olimpiyatlara ilk kez katılan İsrailli bobsled sporcusu Adam Edelman, Gazze'deki soykırımı destekleyen paylaşımları nedeniyle spiker Stefan Renna tarafından ağır şekilde eleştirildi.

O görüntüler böyle kaydedildi.

Stefan Renna şu ifadeleri kullandı.

Stefan Renna şu ifadeleri kullandı.

'Ve işte İsrailli Adam Edelman. Olimpiyatlara ilk kez katılan ve kendisini 'iliğine kadar Siyonist' olarak tanımlayan Edelman, sosyal medyada Gazze’deki soykırım lehine pek çok mesaj paylaştı. Hatırlatalım ki 'soykırım' ifadesi, Birleşmiş Milletler’in bölgedeki soruşturma komisyonu tarafından kullanılan terimdir.

Edelman, özellikle İsrail’in askeri müdahalesinin 'tarihin ahlaki açıdan en haklı savaşı' olduğunu belirtti. Ayrıca bir Dünya Kupası etabının kenarındaki duvarda yer alan 'Özgür Filistin' yazısıyla da alay etti.

Oysa Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC); askeri olarak görev alan veya sosyal medya faaliyetleriyle savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığını belirtmişti. Bu kural özellikle Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmalarına izin verilmesi için geçerliydi. Hatırlatmak gerekirse; savaşta ölen sporcuların fotoğraflarının yer aldığı bir kask takan Ukraynalı bir skeleton sporcusuyla ilgili olarak da benzer bir tartışma yaşanmıştı.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
