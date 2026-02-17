İsviçreli Spiker Soykırım Destekçisi İsrailli Olimpiyat Sporcusunu İfşa Etti

'Ve işte İsrailli Adam Edelman. Olimpiyatlara ilk kez katılan ve kendisini 'iliğine kadar Siyonist' olarak tanımlayan Edelman, sosyal medyada Gazze’deki soykırım lehine pek çok mesaj paylaştı. Hatırlatalım ki 'soykırım' ifadesi, Birleşmiş Milletler’in bölgedeki soruşturma komisyonu tarafından kullanılan terimdir.

Edelman, özellikle İsrail’in askeri müdahalesinin 'tarihin ahlaki açıdan en haklı savaşı' olduğunu belirtti. Ayrıca bir Dünya Kupası etabının kenarındaki duvarda yer alan 'Özgür Filistin' yazısıyla da alay etti.

Oysa Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC); askeri olarak görev alan veya sosyal medya faaliyetleriyle savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığını belirtmişti. Bu kural özellikle Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmalarına izin verilmesi için geçerliydi. Hatırlatmak gerekirse; savaşta ölen sporcuların fotoğraflarının yer aldığı bir kask takan Ukraynalı bir skeleton sporcusuyla ilgili olarak da benzer bir tartışma yaşanmıştı.'