Kış Olimpiyatlarına Damga Vuran Çinli Sporcu Eileen Gu Özel Hayatıyla da Dikkat Çekiyor
Çinli bir anne ile Amerikalı bir babanın çocuğu olan ve ABD’de dünyaya gelen Eileen Gu (Gu Ailing), 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda serbest stil kayak kadınlar big air kategorisinde gümüş madalya kazanmayı başardı. Kariyerinde 5. olimpiyat madalyasını alan Çinli sporcu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. ABD’deki lise eğitimini üstün başarıyla tamamlayan Eileen Gu, Stanford Üniversitesi’nde kuantum fiziği üzerine eğitim alıyor. 22 yaşındaki başarılı sporcunun, dünyanın en fazla kazanan kadın sporcuları arasında yer aldığı biliniyor.
ABD doğumlu olan Eileen Gu (Gu Ailing), 2019 yılında sürpriz bir kararla Çin adına uluslararası mücadelelerde yer almaya karar verdi.
22 yaşında olmasına rağmen dünyanın en çok kazanan kadın sporcularından biri.
