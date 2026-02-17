Kış Olimpiyatlarına Damga Vuran Çinli Sporcu Eileen Gu Özel Hayatıyla da Dikkat Çekiyor

Daha önceki bir röportajında “Günde 10 saat uyuyorum.” diyen genç sporcu, birçok önemli marka için de modellik yaptı. Zaman zaman piyano çalarak söylediği şarkıları sosyal medya hesaplarında paylaşan Eileen Gu’nun daha önce Paris Maratonu’na katıldığı görüntüler de ilgi çekmişti.

22 yaşındaki sporcu, dünyanın en çok kazanan kadın sporcuları arasında yer alıyor.