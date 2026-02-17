onedio
Kış Olimpiyatlarına Damga Vuran Çinli Sporcu Eileen Gu Özel Hayatıyla da Dikkat Çekiyor

İsmail Kahraman
17.02.2026 - 20:01

Çinli bir anne ile Amerikalı bir babanın çocuğu olan ve ABD’de dünyaya gelen Eileen Gu (Gu Ailing), 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda serbest stil kayak kadınlar big air kategorisinde gümüş madalya kazanmayı başardı. Kariyerinde 5. olimpiyat madalyasını alan Çinli sporcu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. ABD’deki lise eğitimini üstün başarıyla tamamlayan Eileen Gu, Stanford Üniversitesi’nde kuantum fiziği üzerine eğitim alıyor. 22 yaşındaki başarılı sporcunun, dünyanın en fazla kazanan kadın sporcuları arasında yer aldığı biliniyor.

ABD doğumlu olan Eileen Gu (Gu Ailing), 2019 yılında sürpriz bir kararla Çin adına uluslararası mücadelelerde yer almaya karar verdi.

Genç yaşta kayak sporuna başlayan ve kısa sürede dünyanın en başarılı kayak sporcularından biri hâline gelen Eileen Gu, lise eğitimini de üstün başarıyla tamamlayarak tam puanın 1600 olduğu SAT sınavından 1580 aldı ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford’a kabul edildi.

22 yaşında olmasına rağmen dünyanın en çok kazanan kadın sporcularından biri.

Daha önceki bir röportajında “Günde 10 saat uyuyorum.” diyen genç sporcu, birçok önemli marka için de modellik yaptı. Zaman zaman piyano çalarak söylediği şarkıları sosyal medya hesaplarında paylaşan Eileen Gu’nun daha önce Paris Maratonu’na katıldığı görüntüler de ilgi çekmişti.

22 yaşındaki sporcu, dünyanın en çok kazanan kadın sporcuları arasında yer alıyor.

