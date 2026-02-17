Fenerbahçe "Dünyada Yönetmesi En Zor Spor Kulüpleri" Listesine Girdi
Yüz milyonların takip ettiği ve milyar dolarların döndüğü spor endüstrisi maddi olarak ciddi fırsatlar sunsa da rekabet ortamı, taraftar beklentileri ve baskı kulüpleri yönetmeyi zorlaştıran etkenlerden. Dünyanın en prestijli spor medyası platformlarından The Athletic de yönetmesi en zorlu spor kulüplerini listeledi. Futbol, Formula 1, basketbol gibi pek çok farklı branştan dev kulüplerin olduğu listeye Fenerbahçe de girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nick Miller'ın Fenerbahçe'yi listeye koymasının nedeni kendi sözleriyle şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listeye giren diğer kulüpler şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın