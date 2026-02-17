Fenerbahçe "Dünyada Yönetmesi En Zor Spor Kulüpleri" Listesine Girdi

Türk futbolunda bir söz vardır, kabaca “şampiyonluklar havalimanında kazanılır” diye — bu, büyük isimlerin transfer olup uçaktan iner inmez çılgın sahnelerle karşılandığı, anlaşmanın tamamlandığı o anlara atıfta bulunur.

Yeni gelenlerin kaçınılmaz olarak başarı getireceği fikri, kulüp başkanları arasında da yaygın bir tutum. Teknik direktörlere verilen mesaj şu: “Sana yıldızları verdik, şimdi bir şeyler kazan.”İstanbul’un büyük üçlüsü —Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş— teknik direktörlüğü neredeyse imkânsız bir iş olmasının başlıca nedenlerinden biri bu. Birçok kültür futbola din gibi yaklaşır, ama İstanbul kadar kaotik bir yoğunlukla yaklaşan pek az şehir vardır. Bu üç kulüpten herhangi birinin başında olanlara kolay gelsin, ama şu anda en büyük baskı Fenerbahçe’nin üzerinde. 2014’ten beri şampiyon olamıyorlar; bu, kulüp tarihinin en uzun kuraklığı ve son üç sezondur Galatasaray’ın onları ezip geçtiğini izlemek zorunda kaldılar.O son başarıdan beri 11 farklı teknik direktör değiştirdiler ve işler çaresiz bir hal aldı: Jose Mourinho bu sezonun başında kovuldu, şimdi koltukta eski Belçika milli takımı teknik direktörü Domenico Tedesco var.