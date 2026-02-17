onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Fenerbahçe "Dünyada Yönetmesi En Zor Spor Kulüpleri" Listesine Girdi

Fenerbahçe "Dünyada Yönetmesi En Zor Spor Kulüpleri" Listesine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2026 - 16:38

Yüz milyonların takip ettiği ve milyar dolarların döndüğü spor endüstrisi maddi olarak ciddi fırsatlar sunsa da rekabet ortamı, taraftar beklentileri ve baskı kulüpleri yönetmeyi zorlaştıran etkenlerden. Dünyanın en prestijli spor medyası platformlarından The Athletic de yönetmesi en zorlu spor kulüplerini listeledi. Futbol, Formula 1, basketbol gibi pek çok farklı branştan dev kulüplerin olduğu listeye Fenerbahçe de girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nick Miller'ın Fenerbahçe'yi listeye koymasının nedeni kendi sözleriyle şöyle;

Nick Miller'ın Fenerbahçe'yi listeye koymasının nedeni kendi sözleriyle şöyle;

Türk futbolunda bir söz vardır, kabaca “şampiyonluklar havalimanında kazanılır” diye — bu, büyük isimlerin transfer olup uçaktan iner inmez çılgın sahnelerle karşılandığı, anlaşmanın tamamlandığı o anlara atıfta bulunur. 

Yeni gelenlerin kaçınılmaz olarak başarı getireceği fikri, kulüp başkanları arasında da yaygın bir tutum. Teknik direktörlere verilen mesaj şu: “Sana yıldızları verdik, şimdi bir şeyler kazan.”İstanbul’un büyük üçlüsü —Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş— teknik direktörlüğü neredeyse imkânsız bir iş olmasının başlıca nedenlerinden biri bu. Birçok kültür futbola din gibi yaklaşır, ama İstanbul kadar kaotik bir yoğunlukla yaklaşan pek az şehir vardır. Bu üç kulüpten herhangi birinin başında olanlara kolay gelsin, ama şu anda en büyük baskı Fenerbahçe’nin üzerinde. 2014’ten beri şampiyon olamıyorlar; bu, kulüp tarihinin en uzun kuraklığı ve son üç sezondur Galatasaray’ın onları ezip geçtiğini izlemek zorunda kaldılar.O son başarıdan beri 11 farklı teknik direktör değiştirdiler ve işler çaresiz bir hal aldı: Jose Mourinho bu sezonun başında kovuldu, şimdi koltukta eski Belçika milli takımı teknik direktörü Domenico Tedesco var.

Listeye giren diğer kulüpler şöyle;

Listeye giren diğer kulüpler şöyle;

Fenerbahçe

 İngiltere Futbol Milli Takımı

 New York Jets (NFL)

 Real Madrid

 Ferrari (F1)

 Manchester United

 Tottenham

 Chelsea (Erkek futbol)

 New York Yankees (MLB)

 Chelsea (Kadın futbol)

 ABD Kadın Futbol Milli Takımı

 Watford

 Bayern Münih

 Los Angeles Lakers (NBA)

 New York Knicks (NBA)

 Brezilya Futbol Milli Takımı

 Toronto Maple Leafs (NHL)

 Celtic

 Rangers

 Alabama (NCAA Amerikan Futbolu)

 Hindistan Kriket Milli Takımı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın