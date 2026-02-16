onedio
Spiker Erman Yaşar'ın Aşırı Objektif Maç Sunumu Viral Oldu

Spiker Erman Yaşar'ın Aşırı Objektif Maç Sunumu Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
16.02.2026 - 09:39

Ülke içinde oynanan maçlarda maçları sunan spikerlerin tarafsız olmaları beklenir. Hatta direkt taraf tutmasalar da tonlamaları, kullandıkları cümleler bile dikkate alınır, taraflılık sezilen spikerler tepki çeker. Ancak bu durumun bir tersi yaşandı. Spiker Erman Yaşar Boğaziçi ve Tunçspor arasındaki maçı yorumlarken Boğaziçi'ni kayırdı. Çünkü teknik direktör uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Emre Özcan'dı.

İşte o anlar;

Emre Özcan'ın takımı yarı finale çıkmıştı.

İstanbul 1A play-off yarı finalinde 1856 Boğaziçi Gençlik Tunçspor ile karşı karşıya geldi. Normal sürenin 1-1’lik sonuçla berabere sona eren mücadele Tunçspor uzatmada bulduğu golle finale çıkan takım oldu. Maçın anlatımını spor spikeri ve Emre Özcan'ın yakın arkadaşı Erman Yaşar yaparken  Hasan Arda Kaşıkçı maçı yorumladı.

