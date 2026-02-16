Spiker Erman Yaşar'ın Aşırı Objektif Maç Sunumu Viral Oldu
Ülke içinde oynanan maçlarda maçları sunan spikerlerin tarafsız olmaları beklenir. Hatta direkt taraf tutmasalar da tonlamaları, kullandıkları cümleler bile dikkate alınır, taraflılık sezilen spikerler tepki çeker. Ancak bu durumun bir tersi yaşandı. Spiker Erman Yaşar Boğaziçi ve Tunçspor arasındaki maçı yorumlarken Boğaziçi'ni kayırdı. Çünkü teknik direktör uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Emre Özcan'dı.
Emre Özcan'ın takımı yarı finale çıkmıştı.
