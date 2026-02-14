onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Fatih Terim'in Paylaştığı Video Büyük Heyecan Yarattı

Fatih Terim'in Paylaştığı Video Büyük Heyecan Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 17:57

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, kariyerine dair anı ve deneyimlerini dijital ortama taşıyor. Deneyimli teknik adam kendi YouTube kanalını açmaya hazırlanırken, sosyal medyada “Hani derler ya çok yakında” notuyla paylaştığı video yeni bir projeye işaret etti.

Kaynak - Mynet / Ersel Yıldırım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Geleceğe miras..."

"Geleceğe miras..."

Özel bir projeyle yakında izleyici karşısına çıkacağını ima eden Fatih Terim, kum saati ve göz kırpma emojileriyle merakı artırdı.

Terim şu sözlerle heyecanı katladı: 

'Buradaki mottom, yeni nesle pusula olmak ve geleceğe bir miras bırakmak.'

Kendi YouTube kanalını kuruyor.

Kendi YouTube kanalını kuruyor.

Galatasaray ve A Milli Takım ile sayısız başarıya imza atan deneyimli teknik adamın yeni adımı merak konusu olurken, Fatih Terim’in kendi YouTube kanalını açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bu girişim, sadece bir sosyal medya hamlesi olmanın ötesinde, Terim’in kariyerine dair bilinmeyenleri, soyunma odası anılarını, büyük turnuva hikâyelerini ve futbol felsefesini doğrudan kendi ağzından aktaracağı bir dijital miras niteliği taşıyacak.

Fatih Terim'in heyecan yaratan videosu ⬇️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın