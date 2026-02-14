Fatih Terim'in Paylaştığı Video Büyük Heyecan Yarattı
Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, kariyerine dair anı ve deneyimlerini dijital ortama taşıyor. Deneyimli teknik adam kendi YouTube kanalını açmaya hazırlanırken, sosyal medyada “Hani derler ya çok yakında” notuyla paylaştığı video yeni bir projeye işaret etti.
"Geleceğe miras..."
Kendi YouTube kanalını kuruyor.
Fatih Terim'in heyecan yaratan videosu ⬇️
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
