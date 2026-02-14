Fatih Terim'in Paylaştığı Video Büyük Heyecan Yarattı

Galatasaray ve A Milli Takım ile sayısız başarıya imza atan deneyimli teknik adamın yeni adımı merak konusu olurken, Fatih Terim’in kendi YouTube kanalını açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bu girişim, sadece bir sosyal medya hamlesi olmanın ötesinde, Terim’in kariyerine dair bilinmeyenleri, soyunma odası anılarını, büyük turnuva hikâyelerini ve futbol felsefesini doğrudan kendi ağzından aktaracağı bir dijital miras niteliği taşıyacak.