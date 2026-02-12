Dünyanın En Zeki 30 Şehri Belli Oldu, Türkiye'den de 3 Şehir Var

2025 raporunda dikkat çeken detaylardan biri, Türkiye’den üç şehrin dünya sıralamasında ilk 30’a girmesi oldu. Bilişsel başarıları ve öğrenci odaklı kentsel yapılarıyla öne çıkan şehirlerimizin sıralamaları şöyle:

Eskişehir (15. Sıra): Listeye 15. sıradan giren Eskişehir, yoğun öğrenci nüfusu, kültürel canlılığı ve başarılı kentsel dönüşüm projeleriyle birçok global başkenti geride bıraktı.

Ankara (19. Sıra): Türkiye’nin başkenti Ankara, güçlü akademik birikimi ve kriz anlarında geliştirdiği pratik çözüm üretme yeteneği sayesinde listenin 19. basamağında yer aldı.

İstanbul (24. Sıra): Jeopolitik ve kültürel kavşak noktası olan İstanbul, dijitalleşme hızı ve dinamik yapısıyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak öne çıktı.