Dünyanın En Zeki 30 Şehri Belli Oldu, Türkiye'den de 3 Şehir Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.02.2026 - 17:30

2025 verilerine dayanan ve bilim insanları tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Zeki Şehirleri' araştırması sonuçlandı. Çalışma, şehirleri yalnızca ortalama IQ seviyelerine göre değil; dijital altyapı kapasitesi, kriz yönetimi yetkinlikleri ve entelektüel sermaye gibi çok boyutlu kriterler üzerinden değerlendirerek, küresel çapta bilişsel başarı haritasını yeniden ortaya koydu.

Zirvede Zürih var.

Araştırma bulgularına göre, yüksek teknoloji entegrasyonunu yaşam kalitesini artırmak için etkin biçimde kullanan metropoller listenin üst sıralarını domine etti. Listenin zirvesinde İsviçre’nin Zürih kenti yer alırken, onu teknoloji odaklı Singapur ve Güney Kore’nin başkenti Seul izledi. Bu şehirler, özellikle kentsel sorunlara yenilikçi çözümler geliştirme yetenekleri sayesinde “akıllı şehir” kriterlerinde tam puan aldı.

Türkiye'den 3 şehir kendine listede yer buldu.

2025 raporunda dikkat çeken detaylardan biri, Türkiye’den üç şehrin dünya sıralamasında ilk 30’a girmesi oldu. Bilişsel başarıları ve öğrenci odaklı kentsel yapılarıyla öne çıkan şehirlerimizin sıralamaları şöyle:

Eskişehir (15. Sıra): Listeye 15. sıradan giren Eskişehir, yoğun öğrenci nüfusu, kültürel canlılığı ve başarılı kentsel dönüşüm projeleriyle birçok global başkenti geride bıraktı.

Ankara (19. Sıra): Türkiye’nin başkenti Ankara, güçlü akademik birikimi ve kriz anlarında geliştirdiği pratik çözüm üretme yeteneği sayesinde listenin 19. basamağında yer aldı.

İstanbul (24. Sıra): Jeopolitik ve kültürel kavşak noktası olan İstanbul, dijitalleşme hızı ve dinamik yapısıyla dünyanın en zeki 24. şehri olarak öne çıktı.

Listede yer alan 30 şehir şu şekilde oldu:

1- Zürih, İsviçre

2- Singapur

3- Seul, Güney Kore

4- Oslo, Norveç

5- Canberra, Avustralya

6- Cenevre, İsviçre

7- Londra, İngiltere

8- Kopenhag, Danimarka

9- Abu Dabi, BAE

10- Helsinki, Finlandiya

11- Taipei, Tayvan

12- Amsterdam, Hollanda

13- Münih, Almanya

14- New York, ABD

15- Eskişehir, Türkiye

16- Stockholm, İsviçre

17- Hong Kong

18- Berlin, Almanya

19- Ankara, Türkiye

20- Tokyo, Japonya

21- Tel Aviv, İsrail

22- Paris, Fransa

23- Toronto, Kanada

24- İstanbul, Türkiye

25- Boston, ABD

26- Barselona, İspanya

27- Sidney, Avustralya

28- Şanghay, Çin

29- Viyana, Avusturya

30- Dubai, BAE

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
