Fenerbahçe Cephesinden Lookman Açıklaması: Transfer Neden Olmadı?

Salar, prensip gereği teminat mektubu vermediklerini bundan sonra da vermeyeceklerini söyledi.

Salar şu ifadeleri kullandı:

'Lookman transferinde ben bu süreçte dahil oldum. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe kulübü, tarihinde hiçbir zaman teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Uygulamada, pratikte olan bir şey değil bu. Biz bunu hakaret kabul ettik kendimize. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir dedik. Fenerbahçe’nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk.

Manchester United’dan, PSG’den oyuncu transfer ettik. Hiçbirine teminat mektubu vermedik. Fenerbahçe kulübü teminat mektupsuz transfer yaptı, yapacak. Başka bir İtalyan kulübü olan Lazio’nun teminat mektubu istemediği bir yerde, başka bir İtalyan kulübünün teminat mektubu istemesi kabul edilemez. Emsal teşkil etmesi açısından talep edilir. Tüm Türk takımları için bir bariyer oluşturur. Lookman'ı almak istedik, şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Fenerbahçe ne teminat mektubu vermiştir, ne de almıştır.'