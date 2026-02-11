onedio
Fenerbahçe Cephesinden Lookman Açıklaması: Transfer Neden Olmadı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.02.2026 - 00:17

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Fenerbahçe TV’de gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Salar, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Ademola Lookman hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Transferin iptal edilme sürecini Murat Salar anlattı.

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, Ademola Lookman transferinin neden gerçekleşmediğini kamuoyuyla paylaştı.

Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanırken Lookman’ın tercihini İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’den yana kullanması süreci sonlandırdı.

FBTV’ye konuşan Murat Salar, transferin iptal edilmesine yol açan gelişmeleri ayrıntılarıyla açıkladı.

Teminat mektubu krizinin detayları ortaya çıktı.

Salar, prensip gereği teminat mektubu vermediklerini bundan sonra da vermeyeceklerini söyledi. 

Salar şu ifadeleri kullandı:

'Lookman transferinde ben bu süreçte dahil oldum. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe kulübü, tarihinde hiçbir zaman teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Uygulamada, pratikte olan bir şey değil bu. Biz bunu hakaret kabul ettik kendimize. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir dedik. Fenerbahçe’nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk.

Manchester United’dan, PSG’den oyuncu transfer ettik. Hiçbirine teminat mektubu vermedik. Fenerbahçe kulübü teminat mektupsuz transfer yaptı, yapacak. Başka bir İtalyan kulübü olan Lazio’nun teminat mektubu istemediği bir yerde, başka bir İtalyan kulübünün teminat mektubu istemesi kabul edilemez. Emsal teşkil etmesi açısından talep edilir. Tüm Türk takımları için bir bariyer oluşturur. Lookman'ı almak istedik, şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Fenerbahçe ne teminat mektubu vermiştir, ne de almıştır.'

