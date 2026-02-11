Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı: İstanbul İçin 4. Kez Kar İhtimali Gündemde
Yeni haftayla birlikte ülke genelinde yağışların yaygınlaşması beklenirken, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. 16–18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerinde soğuk hava dalgası yeniden etkisini gösterecek. İstanbul’da sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesi durumunda Ramazan’a kar yağışıyla başlanabileceği değerlendiriliyor.
Sıcaklıklar düşecek.
İstanbul'a yeniden kar gelebilir.
