Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı: İstanbul İçin 4. Kez Kar İhtimali Gündemde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 23:08

Yeni haftayla birlikte ülke genelinde yağışların yaygınlaşması beklenirken, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. 16–18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerinde soğuk hava dalgası yeniden etkisini gösterecek. İstanbul’da sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesi durumunda Ramazan’a kar yağışıyla başlanabileceği değerlendiriliyor.

Sıcaklıklar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada yağışlı sistemin ülke genelinde daha etkili olacağını duyurdu. Kurumun değerlendirmesine göre iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak. Pek çok ilde sağanak beklenirken, yüksek rakımlı alanlar ile bazı şehirlerde kar yağışı öngörülüyor.

İstanbul'a yeniden kar gelebilir.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya paylaşımında İstanbul için kar olasılığına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, 16–18 Şubat’ta batı bölgelerinde soğuk havanın yeniden etkili olacağını belirterek, kentte kar ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ancak sıcaklıkların 5 derecenin altına inmesi durumunda kar görülebileceğini, aksi halde yağışın karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Mitralyöz

Gün geçmiyor ki İstanbul'a kar yağışı için uzmanlar uyarmasın :)

Gamsız Karga

Es garibanın böğrüne böğrüne Kar yağar zam gelir yağmur yağar zam gelir sıcak olur zam gelir mevsimlere karşıyım Ben ortada hep baharda yaşamak istiyorum ... Devamını Gör