Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Açıkladı: İstanbul İçin 4. Kez Kar İhtimali Gündemde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada yağışlı sistemin ülke genelinde daha etkili olacağını duyurdu. Kurumun değerlendirmesine göre iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak. Pek çok ilde sağanak beklenirken, yüksek rakımlı alanlar ile bazı şehirlerde kar yağışı öngörülüyor.