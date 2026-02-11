onedio
TCDD, Marmaray İçin İstediği Zam Talebini İBB'ye Sundu

Hakan Karakoca
11.02.2026 - 21:24

TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul’da işletilen Marmaray ve banliyö hatlarında bilet fiyatlarının yükseltilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Tarife Komisyonu’na başvuruda bulundu. Sunulan teklifte, mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapılması istendi.

TCDD zam teklifini açıkladı.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin zam başvurusu; Gebze-Halkalı Marmaray hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro ve Sirkeci–Kazlıçeşme banliyö hatlarını kapsıyor. İBB Meclisi Tarife Komisyonu’na iletilen teklifte, söz konusu hatlardaki yolcu taşıma ücretlerinin yeniden değerleme oranı esas alınarak yüzde 25,49 artırılması talep edildi.

En uzun mesafe 75 TL olacak.

Yüzde 25,49’luk zam talebinin onaylanması durumunda Marmaray’da en uzun mesafe bilet ücretinin 75 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Teklifin yürürlüğe girebilmesi için İBB Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması gerekiyor.

