onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Düşüşü Durmayan Bitcoin İçin Yeni Bir Felaket Senaryosu Yazıldı

Düşüşü Durmayan Bitcoin İçin Yeni Bir Felaket Senaryosu Yazıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 20:38

Bitcoin’de hafta ortasında görülen kısa soluklu toparlanma kalıcı olmadı ve piyasadaki dalgalı seyir sürdü. Çarşamba günü 66 bin dolar seviyesine yaklaşan en büyük kripto varlık, gün içinde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Analistler ise aşağı yönlü baskının devam etmesi halinde fiyatın 50 bin dolar bandına gerileyebileceği uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zirveyi gördü, düşüş başladı.

Zirveyi gördü, düşüş başladı.

Bitcoin, ekim ayında 126 bin doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördükten sonra düşüş trendine girdi. Son bir ayda satışların belirgin şekilde artmasıyla fiyat 5 Şubat’ta 70 bin doların altına indi; piyasada kritik eşik olarak değerlendirilen 60 bin doların ise hemen üzerinde dengelendi.

CNBC’nin aktardığına göre, bu seviyelerden tepki alımıyla yeniden 70 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, yukarı yönlü ivmeyi kalıcı kılamadı. Fiyat, 66 bin ile 72 bin dolar bandında dalgalı seyrini sürdürdü.

5 Şubat itibarıyla Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 47 altında işlem görüyordu.

Dalgalanmada teknoloji hisseleri önemli bir yer etti.

Dalgalanmada teknoloji hisseleri önemli bir yer etti.

Kripto piyasaları, ABD teknoloji hisselerindeki dalgalanmanın da etkisiyle baskı altında kaldı. 5 Şubat’taki sert düşüş, belirli seviyelerde tetiklenen likidasyonlarla hızlandı ve satışları zincirleme biçimde artırdı; sonrasında bu baskı zayıfladı.

Yatırımcılar, Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstermesinin para politikasına etkisini de izliyor. Bitcoin ETF’lerinden yaşanan çıkışlar fiyatı baskılarken, son üç günde fonlara yeniden net giriş görüldü.

Bu bir döngü mü?

Bu bir döngü mü?

Piyasa aktörleri, Bitcoin’de geleneksel dört yıllık döngünün sürüp sürmediğini tartışıyor. Bu model, “halving” olarak bilinen yarılanma sonrası yeni zirveler ve ardından düzeltme süreci yaşandığını varsayıyor.

Her dört yılda bir gerçekleşen halving, madenci ödüllerini azaltarak yeni arzı kısıtlıyor ve tarihsel olarak yükselişlerin önünü açıyor. Son yarılanma Nisan 2024’te yapıldı.

Döngünün sona erip ermediği tartışılsa da birçok analist modelin büyük ölçüde geçerli olduğunu düşünüyor. Canary Capital CEO’su Steven McClurg, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede 2026’nın dört yıllık döngüde düşüş fazına denk gelebileceğini ve mevcut sürecin önceki dönemlerden farklı görünmediğini söyledi.

50 bin Dolar riski göründü.

50 bin Dolar riski göründü.

McClurg, Bitcoin’in yaz aylarında 50 bin dolar seviyesine kadar geri çekilebileceğini, ancak sonbahar döneminde yeniden güç kazanabileceğini ifade etti.

10X Research analisti Markus Thielen da geçen haftaki değerlendirmesinde benzer bir senaryo çizerek, fiyatın 50 bin dolar bandına kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın