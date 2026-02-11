Düşüşü Durmayan Bitcoin İçin Yeni Bir Felaket Senaryosu Yazıldı

Bitcoin, ekim ayında 126 bin doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördükten sonra düşüş trendine girdi. Son bir ayda satışların belirgin şekilde artmasıyla fiyat 5 Şubat’ta 70 bin doların altına indi; piyasada kritik eşik olarak değerlendirilen 60 bin doların ise hemen üzerinde dengelendi.

CNBC’nin aktardığına göre, bu seviyelerden tepki alımıyla yeniden 70 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, yukarı yönlü ivmeyi kalıcı kılamadı. Fiyat, 66 bin ile 72 bin dolar bandında dalgalı seyrini sürdürdü.

5 Şubat itibarıyla Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 47 altında işlem görüyordu.