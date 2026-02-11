onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bedelli Askerlikte AKP'den Yeni Düzenleme Sinyali Geldi

Bedelli Askerlikte AKP'den Yeni Düzenleme Sinyali Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 19:45

AKP Milletvekili Oğuz Üçüncü, yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik dövizle bedelli askerlik uygulamasında değişiklik yapılmasının gündemlerinde olduğunu açıkladı. Üçüncü, olası bir düzenlemede yurtiçinde yaşayanlarla yurtdışında yaşayanlar arasında farklı ücret belirlenmesinin yeni tartışmalara yol açmaması gerektiğini vurguladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurt dışında yaşayanlara dövizle bedelli askerlikte indirim geliyor.

Yurt dışında yaşayanlara dövizle bedelli askerlikte indirim geliyor.

AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, dövizle bedelli askerlik uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Üçüncü’nün işaret ettiği değişiklik yürürlüğe girerse, yurtdışında yaşayan ve askerlik yükümlülüğünü dövizle yerine getirecek vatandaşlar için bedelde indirime gidilmesi öngörülüyor.

Vatandaşlık başvurlarında "askerlik" önemli bir öneme sahip.

Vatandaşlık başvurlarında "askerlik" önemli bir öneme sahip.

Almanya’da yürürlüğe giren çifte vatandaşlık düzenlemesi kapsamında Türk pasaportu alma hakkı bulunan yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiden sadece 30 bininin başvuru yapmasıyla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Üçüncü, düşük başvuru sayısının nedenine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üçüncü, vatandaşlık başvurularının önündeki en önemli engellerden birinin dövizle askerlik ücreti olduğunun ifade edildiğini belirterek, yaklaşık 6 bin 400 euroyu aşan bedelin birçok kişi tarafından yüksek bulunduğunu ve ödeme imkânlarının sınırlı görüldüğünü aktardı. Alman vatandaşlığını korudukları sürece askerlik yükümlülüğüyle karşılaşmadıklarını hatırlatan Üçüncü, bu nedenle bazı kişilerin yeniden Türk vatandaşlığına geçmeyerek meseleyi bu şekilde çözdüğünü söyledi.

"Yurt içi ve yurt dışına farklı bedeller tartışma yaratabilir"

"Yurt içi ve yurt dışına farklı bedeller tartışma yaratabilir"

Üçüncü, “Askerlik bedelinin düşürülmesi gündemimizde ancak dövizli bedelin belli bir tutara düşürülmesi toplumsal bir tartışma yaratabilir. Zira, yurtiçindeki insanlara farklı bir bedel, yurtdışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor” şeklinde yanıtladı.

Ayrıca Üçüncü, Türk vatandaşlığını taşımayanlara oy kullanma ve emeklilik hakkı dışında çeşitli haklar sağlayan Mavi Kart uygulamasının da başvuru sayısının sınırlı kalmasında etkili olduğunu ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın