Bedelli Askerlikte AKP'den Yeni Düzenleme Sinyali Geldi
AKP Milletvekili Oğuz Üçüncü, yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik dövizle bedelli askerlik uygulamasında değişiklik yapılmasının gündemlerinde olduğunu açıkladı. Üçüncü, olası bir düzenlemede yurtiçinde yaşayanlarla yurtdışında yaşayanlar arasında farklı ücret belirlenmesinin yeni tartışmalara yol açmaması gerektiğini vurguladı.
Yurt dışında yaşayanlara dövizle bedelli askerlikte indirim geliyor.
Vatandaşlık başvurlarında "askerlik" önemli bir öneme sahip.
"Yurt içi ve yurt dışına farklı bedeller tartışma yaratabilir"
