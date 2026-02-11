Bedelli Askerlikte AKP'den Yeni Düzenleme Sinyali Geldi

Almanya’da yürürlüğe giren çifte vatandaşlık düzenlemesi kapsamında Türk pasaportu alma hakkı bulunan yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiden sadece 30 bininin başvuru yapmasıyla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Üçüncü, düşük başvuru sayısının nedenine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üçüncü, vatandaşlık başvurularının önündeki en önemli engellerden birinin dövizle askerlik ücreti olduğunun ifade edildiğini belirterek, yaklaşık 6 bin 400 euroyu aşan bedelin birçok kişi tarafından yüksek bulunduğunu ve ödeme imkânlarının sınırlı görüldüğünü aktardı. Alman vatandaşlığını korudukları sürece askerlik yükümlülüğüyle karşılaşmadıklarını hatırlatan Üçüncü, bu nedenle bazı kişilerin yeniden Türk vatandaşlığına geçmeyerek meseleyi bu şekilde çözdüğünü söyledi.