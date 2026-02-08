Trafikte Kullanılan Yeni Tabela Giderek Yaygınlaşıyor

Uluslararası trafik standartları doğrultusunda kullanılan bu levha, bazı ülkelerde aktif biçimde uygulanıyor.

Birleşik Krallık’ta, özellikle ana arterlerde yeşil zemin üzerine yerleştirilen beyaz “R” harfi yaygın olarak görülüyor. İspanya ise Avrupa Birliği trafik işaretleri güncellemeleri kapsamında bu tabelayı resmi sistemine dahil etmiş durumda. İspanya’daki uygulamanın ardından, benzer işaretlemenin diğer AB ülkelerinde de zamanla yaygınlaşması bekleniyor.

Avrupa dışında ise Avustralya, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde çevre yollarını göstermek amacıyla benzer “Ring Road” işaretleri kullanılıyor. Yetkililer, yurt dışında araç kullanan sürücülerin bu tabelayı “ikincil ya da alternatif yol” olarak değil, şehri dolaşan ana çevre yolu bağlantısı olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.