Trafikte Kullanılan Yeni Tabela Giderek Yaygınlaşıyor

Trafikte Kullanılan Yeni Tabela Giderek Yaygınlaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.02.2026 - 19:54

Birçok sürücünün yanlış anlamlandırdığı yeşil zemin üzerindeki beyaz “R” işaretinin gerçek anlamı netleşti. Yapılan incelemelerde bu tabelanın otoyol çıkışını ifade ettiği, özellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanıldığı belirtildi.

Tabelanın kullanıldığı ülkeler de artıyor.

Kullanıldığı ülkelerde yanlış yorumlanıyor.

Kullanıldığı ülkelerde yanlış yorumlanıyor.

Son dönemde trafikte daha sık görülmeye başlanan, yeşil zemin üzerinde sarı çerçeve içinde beyaz “R” harfi bulunan yeni trafik levhası, sürücüler arasında kafa karışıklığına yol açtı.

Birçok kişinin yanlış yorumladığı bu tabelaya ilişkin yapılan incelemelerde, sürücülerin büyük bölümünün beyaz “R” harfini alternatif bir otoyol çıkışı olarak algıladığı belirlendi. Oysa uzmanlara göre söz konusu işaret, çok daha temel bir güzergâh bilgisini ifade ediyor.

Bu tabela ne anlama geliyor?

Bu tabela ne anlama geliyor?

Resmi trafik kaynakları, yeşil zemin üzerindeki büyük beyaz “R” harfinin Çevre Yolu (Ring Road) anlamına geldiğini belirtiyor. Bu levha, sürücülerin şehir merkezindeki yoğunluğa girmeden, yerleşim alanını çevreleyen transit güzergâha yönlendirilmesi amacıyla kullanılıyor. “Ring” kelimesinin baş harfini temsil eden işaret, kesintisiz şekilde şehri dolanan alternatif bir rota sunulduğunu ifade ediyor.

Nerelerde kullanılıyor?

Nerelerde kullanılıyor?

Uluslararası trafik standartları doğrultusunda kullanılan bu levha, bazı ülkelerde aktif biçimde uygulanıyor.

Birleşik Krallık’ta, özellikle ana arterlerde yeşil zemin üzerine yerleştirilen beyaz “R” harfi yaygın olarak görülüyor. İspanya ise Avrupa Birliği trafik işaretleri güncellemeleri kapsamında bu tabelayı resmi sistemine dahil etmiş durumda. İspanya’daki uygulamanın ardından, benzer işaretlemenin diğer AB ülkelerinde de zamanla yaygınlaşması bekleniyor.

Avrupa dışında ise Avustralya, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde çevre yollarını göstermek amacıyla benzer “Ring Road” işaretleri kullanılıyor. Yetkililer, yurt dışında araç kullanan sürücülerin bu tabelayı “ikincil ya da alternatif yol” olarak değil, şehri dolaşan ana çevre yolu bağlantısı olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
