Ticaret Bakanlığı'ndan Flaş Karar: Yarından İtibaren Tavuk İhracatı Duruyor
Edinilen bilgilere göre, tavuk üreticileri ve satıcılarının Ramazan öncesinde fiyatlara yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapmasının ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Alınan karar doğrultusunda, tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağı öğrenildi.
Bakanlık, Ramazan dönemi boyunca piyasayı dengelemeyi hedefliyor.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yıllık enflasyonun yüzde 30 açıklandığı ulkede Ramazan ayına özel birgün içinde yüzde 15 zam yapılıyor ve sonrasında ticaret bakanlığı harekete geçmiş 😀 geçm... Devamını Gör
Tavuklarda hormon, katkı bişey çıkmıştır göndermek yememiştir. Bize ucuza satacaklardır.
Şirin görünme çabaları yılın 11 ayı kılını kıpırdatmıyan zihniyet Ramazan ayına özel hazırlanıyor biz bu kutsal aya değer veriyoruz halkı düsünüyoruz 11 ay Y... Devamını Gör
Harekete geçti derken sanki zammı durdurmuş... Avrupa'dan talep yoktur eminim çünkü her ürünümüz katkılı , hileli, hormonlu Gıda konusunda Çin'e dönüştük öyl... Devamını Gör